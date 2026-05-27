Así es el living de lujo de Nicolás Cabré y Rocío Pardo que es tendencia

La pareja apostó por una decoración que mezcla sofisticación, minimalismo y conexión con la naturaleza.

El hogar de Nicolás Cabré y Rocío Pardo volvió a captar la atención en redes sociales gracias a un espacio que combina diseño, naturaleza y sofisticación. La pareja mostró parte de la decoración de su casa y dejó al descubierto un living inspirado en el estilo eco-luxury, una tendencia que gana protagonismo en interiorismo.

El living de Nicolás Cabré y Rocío Pardo que sorprendió en redes

Las imágenes compartidas por Nicolás Cabré y Rocío Pardo permitieron conocer detalles del living principal de su casa, un ambiente que se distingue por la armonía visual y la presencia de materiales naturales.

El espacio fue diseñado bajo una lógica eco-luxury, una corriente decorativa que busca integrar elementos orgánicos con piezas modernas y funcionales. La propuesta prioriza la calma, la amplitud y la conexión con el entorno a través de texturas nobles y tonos neutros.

El espacio, diseñado bajo el estilo eco-luxury, combina materiales naturales, iluminación cálida y detalles artesanales

Aunque el estilo minimalista domina la escena, cada objeto parece haber sido elegido estratégicamente para reforzar la identidad del lugar. La combinación entre artesanía y diseño contemporáneo convirtió al living en uno de los sectores más comentados de la vivienda.

Cómo es la decoración eco-luxury de la casa de Nicolás Cabré

Uno de los aspectos más destacados del living de Nicolás Cabré y Rocío Pardo es el aprovechamiento de la luz natural. El ambiente cuenta con paredes blancas y grandes ventanales cubiertos con cortinas livianas que permiten el ingreso constante de claridad.

Los sofás XL en tonos claros ocupan gran parte del espacio y están distribuidos en forma de L para favorecer la comodidad y la circulación. A esto se suma una alfombra tejida de gran tamaño que aporta textura y calidez visual.

En el centro del living se encuentra una mesa baja de madera natural que conserva formas irregulares propias del material original. Ese detalle refuerza la estética orgánica del ambiente y aporta un contraste con las líneas modernas del resto de la decoración.

Los grandes ventanales y la luz natural son protagonistas en uno de los ambientes más comentados de la casa.

A un costado, un mueble de madera sostiene cestas confeccionadas con fibras vegetales y se complementa con una lámpara de pie de diseño simple. La elección de piezas artesanales termina de consolidar la identidad eco-luxury que domina toda la casa.

Los detalles que convierten al living en tendencia

Además de los muebles y materiales naturales, el living incorpora elementos decorativos que le aportan personalidad. Una de las paredes principales exhibe una obra enmarcada con figuras abstractas que suma un toque artístico y contemporáneo.

El living de Nicolás Cabré y Rocío Pardo se destaca por su diseño eco-luxury con materiales naturales y tonos neutros.

En otro sector se destaca una escultura de cabeza de Buda, un objeto que introduce una referencia espiritual dentro de la decoración y refuerza la sensación de calma que transmite el ambiente.

El espacio también incluye un televisor de gran tamaño apoyado sobre un rack oscuro que se integra de manera equilibrada al conjunto. A pesar de tratarse de un elemento tecnológico, mantiene coherencia estética con el resto de la propuesta decorativa.

La mezcla entre piezas naturales, iluminación suave y objetos artesanales genera una atmósfera relajada que se convirtió en inspiración para quienes siguen las nuevas tendencias de interiorismo.

Por qué el estilo eco-luxury es furor en decoración

Muebles de madera, fibras vegetales y objetos artesanales refuerzan la estética orgánica del espacio

La elección de Nicolás Cabré y Rocío Pardo refleja una tendencia cada vez más presente en las casas modernas. El estilo eco-luxury combina materiales sustentables con diseño sofisticado y busca crear ambientes funcionales sin perder elegancia.

La utilización de maderas, fibras naturales, colores claros y objetos hechos a mano responde a una necesidad creciente de conectar los espacios interiores con la naturaleza. Además, se trata de una propuesta que transmite equilibrio visual y bienestar cotidiano.

Con este living, la pareja logró un ambiente que mezcla lujo y simpleza en partes iguales, una fórmula que hoy marca tendencia en decoración contemporánea.