Risas aseguradas: la comedia argentina que tiene a todos atrapados en Netflix

Netflix tiene una comedia argentina que arrasa en reproducciones.

Netflix tiene en su catálogo una producción argentina que tiene a miles de usuarios atrapados; se trata de Carísima se presenta como una microserie web de comedia negra desarrollada de manera conjunta por Labhouse y Olga. El relato sigue al icónico personaje Caro Pardíaco en una etapa de conflicto personal ante la proximidad de su cumpleaños número treinta, una coyuntura que coincide con su vinculación hacia un individuo con rasgos sociopáticos que intenta conquistarla.

La trama focaliza en este personaje de origen acomodado intepretado por Julián Kartún que, al enfrentar el cambio de década, experimenta la exigencia de coordinar una celebración de gran impacto. El escenario se complejiza con la aparición de Leo, un pretendiente cuyas conductas y múltiples identidades comienzan a representar una amenaza directa tanto para la integridad del protagonista como para el desarrollo del evento planificado.

Cabe recordar que el personaje de Caro Pardíaco tuvo su origen en la producción de comedia Cualca (2012-2015). La escritura de los guiones estuvo a cargo de Julián Lucero, Julián Kartun, Mariano Rosales y Nano Garay Santaló, contando además con la asesoría de Malena Pichot. La dirección fue compartida entre el propio Garay Santaló y Federico Suárez, mientras que la producción ejecutiva fue coordinada por Flora Fernández Marengo y Nicolás Chausovsky.

El rol protagónico es asumido por Julián Kartun, quien le da continuidad a la interpretación del personaje central tras su paso por diversos formatos y proyectos previos. El reparto principal se completa con las actuaciones de Alex Pelao, Iara Portillo, Julián Doregger, Anita B Queen y Evitta Luna, sumando las participaciones de Darío Sztajnszrajber, Gastón Pauls, Julián Lucero, Charo López y Malena Pichot.

Elenco completo de Carísima