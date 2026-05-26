Se reunió la mesa política del Gobierno: puesta en escena de unidad y agenda del Congreso

Sin Javier Milei, la mesa política se reunió este martes para mostrar unidad en el gabinete del Presidente, aún sin su presencia. Un día después de la puesta de escena de todo el staff mileista en el Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral de Buenos Aires, el Ejecutivo está decidido a convencer a la sociedad de que las internas y el fuego amigo quedaron atrás.

Según publicó la agencia Noticias Argentinas, el encuentro duró más de una hora y media y estuvo presidido por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aunque la imagen del encuentro fue publicada en redes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien todavía no presentó su declaración jurada de bienes, en el marco de las denuncias de presuntas irregularidades patrimoniales. La hermana del Presidente lidera el operativo de respaldo a su funcionario.

Además de Karina Milei y Adorni, estuvieron presentes los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía), la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el asesor presidencial y los primos Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem.

El oficialismo transitó la semana pasada en medio de una disputa entre Santiago Caputo y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados. Según trascendió, el tema se tocó, con humor, durante el intercambio del reducido círculo que designó el mandatario como expresó uno de los asistentes.

Adorni intentó apaciguar la tensión entre las partes por lo que convocó a la reunión. Algunos de los presentes en el cónclave afirmaron que el clima del intercambio fue distendido, incluso hubo chistes sobre el look de Santiago Caputo en uso de una gorra de lana azul. Martín Menem, por su parte, llegó media hora tarde. Karina Milei arribó llegó a Balcarce 50 en compañía de su perro Thor, un boyero de Berna. Luis Caputo asistió, tras recuperarse de una gripe que lo obligó a ausentarse del Tedeum;

Más de una hora se la llevó el debate por la reforma política, una de las claves de la administración libertaria, y el relevamiento en función de los apoyos de los gobernadores. "El 4 de junio si va a ser una importante donde se van a votar algunos de los proyectos que están girando hoy en Senado", anticipó un funcionario asistente, sin dar mayores detalles.

Sin embargo, el temario formal incluyó el debate respecto a los proyectos enviados al Congreso y los plazos para tratarlos. Lo cierto es que en Casa Rosada tienen intenciones de motorizar la agenda legislativa por lo que se prepara para girar nuevas medidas.

En la hoja de ruta del oficialismo figuran como prioridades la Ley de Sociedades; la Ley de Ludopatía; el super RIGI; la Ley de Lobby y de etiquetado frontal que ingresaron al Congreso la semana pasada.

En la administración libertaria hay quienes ven con preocupación la pérdida de dinamismo de la gestión que le atribuyen a las diferencias internas, que prometen escalar, pero también a la situación judicial de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.