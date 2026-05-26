Milei cuestionó a García Cuerva y anunció una "revolución de los seguros"

Foto de Kaloian Santos

El presidente, Javier Milei, respondió al discurso del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en el Tedeum por el 25 de mayo del último lunes. Además, anunció que se viene una "revolución" del mercado de seguros y anticipó que el papa León XIV "probablemente" venga a Argentina hacia fin de año.

El mandatario criticó el cuestionamiento de García Cuerva a la presencia de "terrorismo en redes". "No es fácil asimilar cómo funciona el mundo de las redes. La lógica de Twitter no es la forma en que la gente de vincula. Twitter es una forma de expresión. Si no le gusta se baja de las redes", afirmó Milei.

En ese sentido, agregó: "No me parece que personas diciendo algo en Twitter sea terrorismo. Terrorismo es cuando el Estado persigue a las personas, o gente poniendo bombas. La palabra (de García Cuerva) es un poco exagerada".

Aun así, buscó tener un tono conciliador para con el arzobispo porteño: "No me sentí ofendido por García Cuerva, para nada. Lo hace desde su posición absolutamente entendible. Me parece constructivo que una autoridad religiosa trate de mediar en esta situación", afirmó en diálogo con Radio Mitre.

Además, Milei volvió a admitir que es posible que no sea reelecto en 2027. Al ser consultado sobre su opinión de una posible candidatura presidencial de Mauricio Macri, respondió: "No pienso la política en esos términos. Si hacemos un buen gobierno vamos a lograr la reelección, y si no hacemos un gobierno que merece ser reelecto no seremos reelectos", reconoció.

La "revolución de los seguros" para achicar el Estado que anticipó Milei

Por otro lado, Javier Milei anticipó que, tras la tanda actual de proyectos de ley que está enviando el Poder Ejecutivo al Congreso, vendrá una "revolución de los seguros".

Según explicó, en la reunión de Gabinete posterior al Tedeum el Presidente repartió a todos los presentes el libro Teoría del Caos de Robert Murphy, en el que este economista de la escuela austríaca afirma que "el anarcocapitalismo funciona con un mercado de seguros".

"A las personas les preocupa su salud, entonces tienen un seguro de salud. A las personas les preocupa la educación, entonces tienen un seguro de educación", describió Milei, y señaló que si se entiende al "Estado como gran brindador de seguros" se "puede ir a un Estado más pequeño".

En ese contexto, adelantó que se "viene la revolución de los seguros después de los proyectos" de ley que el Gobierno se encuentra enviando al Congreso durante estos días. Este mismo martes, ingresaron a Diputados los borradores del "Súper RIGI" y de la Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, que promueve el lobby.

Además, horas después de eliminar la compensación de pasajes para personas con discapacidad, el Presidente afirmó, en mediante una analogía bíblica, que "a la persona que tiene problemas de invalidez no lo llevan al oficial romano, lo llevan a Jesucristo. No al Estado".

Milei anticipó que el papa León XIV podría visitar Argentina

En paralelo, Milei adelantó que el papa León XIV podría venir al país en noviembre. "Es altamente probable", reveló el Presidente, quien expresó su deseo de tener "la dicha" de recibir al Pontífice en Argentina.

El canciller, Pablo Quirno, había dado pistas sobre la visita del Santo Padre la semana pasada tras una reunión con el propio Milei. "Vine a reunirme con el Presidente para darle 'la Buena Noticia' que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…!", celebró el ministro de Relaciones Exteriores y Culto la semana pasada en sus redes sociales.