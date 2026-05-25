Pacientes con ébola huyen en ataques contra centros de salud en Congo; se dificulta la respuesta

Las agencias de ayuda intensifican sus esfuerzos para contener el brote de ébola en Mongbwalu, República Democrática del Congo.

Por Gradel Muyisa , Fiston Mahamba y ​Aaron Ross

BUNIA, 25 mayo (Reuters) - Los médicos que trabajan en primera línea en la lucha contra el ébola en el Congo, que ya se enfrentan a ‌la escasez de suministros básicos, ‌ahora también tienen que lidiar con ataques a sus instalaciones y con pacientes que huyen a medida que el virus se propaga rápidamente.

Al menos tres incidentes de este tipo han ocurrido en la provincia nororiental de Ituri, donde se notificaron los primeros casos de ébola, incluidos dos durante el fin de semana que tuvieron como objetivo el mismo hospital, de donde huyeron más de dos docenas de pacientes.

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Los ataques recuerdan la ​violencia generalizada que tuvo ⁠como objetivo los centros de salud durante el brote ocurrido entre 2018 y ‌2020 en el este de la República Democrática del Congo, que ⁠causó la muerte de más de 25 trabajadores ⁠sanitarios.

Algunos fueron perpetrados por civiles enfadados por no poder enterrar a sus seres queridos o convencidos de que el brote era un engaño. La llegada masiva de dinero ⁠y personal a una zona que se había sentido abandonada durante décadas ​de conflicto y crisis humanitaria ha despertado sospechas locales sobre ‌los verdaderos motivos de este repentino aumento ‌de interés.

Una dinámica similar parece estar desarrollándose ahora, dijo el doctor Richard Lokodu, ⁠director médico del Hospital General de Referencia de Mongbwalu, que fue atacado primero el sábado y nuevamente el domingo.

"Existe una negación de la enfermedad dentro de la población, y algunos miembros quieren reclamar los cuerpos de los casos sospechosos y/o confirmados", ​dijo.

La Organización ‌Mundial de la Salud ha declarado el brote de la rara cepa Bundibugyo del Ébola, el tercer brote de este tipo más grande registrado hasta la fecha, una emergencia de salud pública de interés internacional.

PACIENTE MURIÓ MIENTRAS INTENTABA HUIR

En el Hospital General de Referencia de Mongbwalu, ubicado en ⁠la ciudad de Mongbwalu, donde se han reportado muchos casos, 18 pacientes con ébola huyeron el sábado después de que "individuos no identificados" incendiaran las tiendas de campaña, instaladas por la organización benéfica médica Médicos Sin Fronteras, donde los pacientes estaban aislados, dijo Lokodu.

Ya se han recibido los resultados de cuatro análisis de laboratorio de esos pacientes: tres negativos y uno positivo, dijo. "Tenemos un caso confirmado de ébola que sigue circulando en la comunidad y ‌eludiendo la respuesta", dijo Lokodu.

Dijo que el domingo el hospital sufrió cuatro oleadas de ataques perpetrados por jóvenes movilizados por familiares de un líder religioso cristiano que falleció a causa del ébola. Según indicó, otros siete pacientes lograron escapar y la policía y los soldados congoleños tuvieron que movilizarse para restablecer el orden.

Un paciente con sospecha de ébola, ‌que se encontraba en estado crítico con hemorragia, falleció en el segundo ataque mientras intentaba huir de su cama, añadió Lokodu. Dijo que los autores de los ataques querían que se ‌entregaran los cuerpos de ⁠las víctimas del ébola para darles sepultura.

Los cuerpos de las víctimas del Ébola son altamente infecciosos después de la muerte, y los ​entierros inseguros, cuando familiares manipulan el cuerpo sin el equipo de protección adecuado, son uno de los principales factores de transmisión.

(Reportes de Gradel Muyisa, Fiston Mahamba y Aaron Ross; Redacción de Robbie Corey-Boulet. Edición de Gareth Jones. Editado en español por Natalia Ramos)