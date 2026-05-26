Lilia Lemoine cuestionó a Mirtha Legrand luego de que la conductora revelará su visión sobre la situación económica en Argentina.

Durante la emisión de La Noche de Mirtha (El Trece), la conductora Mirtha Legrand reflexionó, en el transcurso de un diálogo con el productor Adrián Suar, sobre el éxito de las obras teatrales en la Avenida Corrientes y expresó: "En la calle Corrientes hay muchos espectáculos de alto nivel. Pero fijate qué notable, en un momento de crisis en todo el país, la calle Corrientes tiene como un imán, hay algo que atrapa al público”.

Luego de esto, la diputada Lilia Lemoine reaccionó al fragmento y compartió unas palabras en la plataforma digital X: “La señora Mirtha Legrand tiene que saber que el entretenimiento no es un bien de primera necesidad; si la gente sale y va a los teatros es porque tiene un excedente de dinero. Creo que se quiere solidarizar con sus amigos actores en general que no paran de llorar".

En este contexto, durante el programa Desayuno Americano (América TV), los panelistas reaccionaron a las declaraciones de la funcionaria oficialista y declararon: “Ay Mirtha, Mirtha, empezaste a despertar a los leones”. Luego, una panelista agregó: “Sí tuviese un poquitito de calle y hablará con la gente, se daría cuenta que la están pasando como el traste pero igual rascan y consiguen una entradita por donde pueden, porque necesitan recreación. Sí en la calle Corrientes hay gente, no es porque les sobra, es porque necesitan recreación porque no pueden más”.

Lilia Lemoine apuntó contra Mirtha Legrand

En el programa del sábado, la conductora recibió en su mesa a un grupo de actores que actualmente están en la cartelera de distintas obras, como Adrián Suar, Fernán Mirás y Carla Peterson y dieron su versión de lo qué es hoy el mundo del entretenimiento.

Asimismo, tras el intercambio entre la conductora y el productor, Lilia Lemoine no dudó en salir y apuntar contra la mirada de Mirtha. Por sí fuera poco, también lanzó críticas contra los periodistas: “Yo no creo que Mirtha no lo sepa o que lea un guión como los periosobres. Creo que se quiere solidarizar con sus amigos actores en general, que no paran de llorar”.