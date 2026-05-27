Djokovic se impone a promesa francesa Royer y pasa a tercera ronda en Roland Garros

El serbio Novak Djokovic en acción durante su partido de segunda ronda contra el francés Valentin Royer en el Abierto de Francia

​Novak Djokovic superó el miércoles la dura resistencia del local Valentin Royer y ‌se clasificó para ‌la tercera ronda del Abierto de Francia tras imponerse por 6-3, 6-2, 6-7(7) y 6-3.

El serbio, tercer cabeza de serie y que aspira a conseguir un histórico 25º título de Grand Slam a sus 39 años, ​fue la precisión ⁠personificada al pasar sin problemas los ‌dos primeros sets en otra jornada ⁠sofocante en la pista ⁠Philippe Chatrier.

Djokovic también controló la tercera manga, en la que se adelantó con un break, pero ⁠se vio envuelto en una reñida ​lucha cuando Royer, de 24 ‌años, comenzó a dejar huella ‌con sus potentes golpes. El francés salvó ⁠un punto de partido en el tie-break del tercer set y logró prolongar el encuentro para deleite del público.

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Hubo signos ​de irritación ‌cuando Djokovic se enfadó con su banquillo, pero pronto volvió a encontrar su ritmo para ponerse 4-1 arriba en el cuarto set mientras las sombras ⁠se alargaban.

El tres veces campeón de Roland Garros, que iguala el récord con su 22ª participación en el cuadro principal, dejó escapar tres puntos de partido cuando servía para el partido con 5-3 y tuvo que salvar un punto ‌de break antes de sellar la victoria.

Se convierte así en el cuarto hombre de la era profesional en alcanzar la tercera ronda en París tras cumplir 39 años, pero tendrá ‌la mirada puesta en llegar mucho más lejos.

En la jornada fueron eliminados los tenistas argentinos Marco Trungelliti, ‌Camilo Ugo ⁠Carabelli y Mariano Navone, mientras que su compatriota Thiago Agustin Tirante ​derrotó en cuatro sets al español Alejandro Davidovich Fokina, cabeza de serie número 21.

Con información de Reuters