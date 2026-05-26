Funcionario sirio dice que se han recuperado restos del programa de armas químicas de Assad

Un retrato dañado del expresidente sirio Bashar al-Assad en una base militar en Damasco.

El gobierno de transición sirio ha localizado restos del programa clandestino de armas químicas del ‌expresidente Bashar al-Assad, entre ‌los que se incluyen materias primas y municiones similares a las usadas para llevar a cabo ataques con gases letales durante la guerra civil del país, informó el martes un funcionario a Reuters.

Las autoridades sirias también han detenido a 18 sospechosos por su presunta implicación en ​el programa de ⁠armas químicas de Assad, dijo en una entrevista ‌Mohamad Katoub, representante permanente de Siria ante la ⁠Organización para la Prohibición de ⁠las Armas Químicas en La Haya.

Siria se ha comprometido a colaborar con la comunidad internacional para deshacerse de las ⁠armas de destrucción masiva heredadas que suponen un ​riesgo de proliferación.

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La OPAQ afirmó en un ‌informe el martes que su ‌equipo en Siria había visitado varios emplazamientos no ⁠declarados junto con las autoridades sirias. La misión seguía en curso, señaló, pero se habían descubierto "decenas de municiones químicas no declaradas, como bombas aéreas y cohetes, así ​como productos ‌químicos y equipos relacionados encontrados por separado".

Los equipos localizaron más de 70 cohetes y bombas aéreas, así como materias primas para la producción de sarín, un agente nervioso utilizado por las fuerzas ⁠de Assad en ataques que causaron la muerte de más de 1.300 personas en Guta en agosto de 2013 y en Al-Lataminah en marzo de 2017, señaló Katoub.

Durante los registros también se encontraron equipos de mezcla y almacenamiento de armas químicas y hexamina, un agente estabilizador que se sabe ‌que las fuerzas de Assad utilizaron en la producción de sarín.

"Es la primera vez que se han podido recuperar este tipo de municiones antes de que fueran utilizadas en crímenes contra el pueblo sirio", dijo Katoub.

Las investigaciones conjuntas de las Naciones ‌Unidas y la organización mundial de control de armas químicas con sede en La Haya habían revelado anteriormente que el ‌régimen de Assad ⁠había utilizado repetidamente sarín, así como cloro y gas mostaza de azufre.

La OPAQ, que ​supervisa la prohibición internacional de las municiones tóxicas, ha señalado que es necesario inspeccionar hasta 100 emplazamientos en toda Siria.

Con información de Reuters