El New York Times reveló los motivos del desembarco de Peter Thiel en Argentina

El diario estadounidense The New York Times se hizo eco del aterrizaje del tecnomagnate Peter Thiel en la Argentina. El artículo señaló que el dueño de Palantir encontró en el presidente Javier Milei "un aliado ideológico" y que Argentina aparece como un refugio ante la posibilidad de "una guerra nuclear" la "inteligencia artificial desbocada" y el cobro de impuestos a multimillonarios.

El prestigioso medio señaló que fuentes afines al empresario reportaron que su afincamiento en Argentina "está motivado, en parte, por su preocupación por el rumbo de Estados Unidos" en particular de California, "donde una iniciativa en la boleta electoral de noviembre podría derivar en un importante impuesto a los multimillonarios".

Thiel, quien se ha opuesto vehementemente a los impuestos en Estados Unidos, se interesó más por Argentina después de que grupos políticos de California empezaran a debatir una iniciativa electoral que aplicaría un impuesto del 5 por ciento sobre los activos de los multimillonarios del estado. A finales del año pasado, Thiel empezó a considerar la posibilidad de cortar lazos con el estado, y empezó a explorar la posibilidad de vivir fuera de California", señaló el artículo firmado por los periodistas Emma Bubola y Ryan Mac.

Y en esa búsqueda, el dueño de la empresa Palantir se encontró con "Argentina, una nación relativamente aislada de los posibles conflictos en el hemisferio norte, también encaja como posible refugio de otros riesgos sobre los que Thiel ha advertido de manera pública: una guerra nuclear y la inteligencia artificial desbocada".

Por otra parte, el artículo también se refirió al vínculo entre Thiel y Milei. Los dos - según el texto- "se conocieron en persona por primera vez en 2024, en una reunión mediada por Alec Oxenford, un ex empresario de la industria tecnológica que ahora es embajador de Argentina en Estados Unidos"

El tecnomagnate nació en Alemania, fue criado en Estados Unidos, tiene nacionalidad neozelandesa y solicitó el pasaporte en Malta. "El gobierno argentino también ha estudiado la posibilidad de ofrecer al multimillonario la residencia permanente o incluso la ciudadanía, dijo una persona familiarizada con los planes de Thiel, aunque por el momento no está claro si aceptaría", señaló el artículo.

"En Milei, Thiel tiene un aliado ideológico. Los dos comparten una aversión por los impuestos, el socialismo y el 'wokismo', una etiqueta negativa que los críticos utilizan para describir la política progresista", resumieron.

El magnate cenó con el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, y su encuentro con el de Economía, Luis Caputo. También encabezó reuniones con economistas, aunque el dueño de Palantir rumbeó la conversación hacia "el Anticristo". "Algunos de los asistentes no sabían qué pensar de las reflexiones apocalípticas de su anfitrión, sobre una entidad que, según ha advertido en conferencias, podría establecer un gobierno mundial totalitario, pero escucharon con atención", replicó el medio estadounidense.

El artículo también da detalles de la estadía de Thiel en Argentina. La propiedad que adquirió, su visita a la Patagonia y al Boca- River y su insólito tercer lugar en un torneo de ajedrez. El New York Times también señaló que también compró una casa en Uruguay.