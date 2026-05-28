Dormir bajo las estrellas a minutos de la Ciudad: escapada a un bosque nativo a la vera de un lago.

A la vera del Lago San Francisco se encuentra la Reserva Municipal Los Robles, dependiente de la municipalidad de Moreno. A tan solo 50 kilómetros del centro de la Ciudad de Buenos Aires, este bosque nativo de robles es ideal para hacer una escapada de fin de semana. El lugar ofrece diferentes actividades al aire libre, como dormir bajo las estrellas.

Para los más aventureros está la opción del camping, mientras que quienes priorizan la comodidad tienen a disposición diferentes alojamientos, tanto de la Reserva como cabañas y posadas aledañas. Entre toda la oferta se destaca Estancia El Dorado, un lugar que invita a vivir la experiencia glamping, en domos construidos sobre decks elevados en medio del bosque.

Los visitantes podrán disfrutar de 268 hectáreas de naturaleza, con ceibos, sauces, casuarinas y fresnos que completan el paisaje. A través de visitas guiadas, van a poder caminar entre los túneles verdes que aquellos forman. Asimismo, el predio natural cuenta con 350 metros del Paseo Costero, un espacio ideal para contemplar el lago y descansar lejos del ruido urbano.

La Reserva Los Robles se encuentra a minutos de la Ciudad de Buenos Aires.

Además de las caminatas y recorridos guiados, la reserva ofrece sectores preparados para pasar el día al aire libre, con mesas, parrillas y amplios espacios verdes. La reserva es uno de los lugares más elegidos por quienes buscan desconectarse sin alejarse demasiado de la ciudad, y es que a tan solo pocos minutos, se puede disfrutar de la naturaleza.

Durante los fines de semana y feriados también suelen realizarse actividades recreativas y propuestas vinculadas a la educación ambiental. La fauna del lugar es otro de sus grandes atractivos, ya que entre los árboles y senderos es posible observar distintas especies de aves, mariposas y pequeños animales que habitan el ecosistema ribereño.

La Reserva Municipal Los Robles es una de las escapadas más completas de la provincia de Buenos Aires. Ya sea para acampar, realizar una caminata entre árboles nativos o simplemente disfrutar de una tarde junto al lago, es una alternativa ideal para quienes buscan naturaleza y descanso a pocos kilómetros de la capital.

Cómo ir a la Reserva Municipal Los Robles desde la Ciudad

Para llegar a la Reserva Municipal Los Robles desde la Ciudad de Buenos Aires hay diferentes opciones, tanto en auto como en transporte público. En auto, el camino más directo es tomar el Acceso Oeste hasta la bajada de La Reja, a la altura del kilómetro 38. Desde ahí hay que continuar por Rubén Darío y luego seguir por Avenida de la Argentinidad y Benito Juárez hasta llegar al ingreso de la reserva. El trayecto demanda aproximadamente una hora, dependiendo del tránsito. Quienes prefieran viajar en transporte público pueden tomar el tren Línea Sarmiento hasta la estación Moreno y, desde allí, combinar con el colectivo La Perlita ramal 26, identificado con el cartel “Los Robles”, que llega hasta el predio natural.