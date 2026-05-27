El asistente del actor Matthew Perry es condenado a 41 meses de prisión

FOTO DE ARCHIVO: Memorial improvisado para el actor Matthew Perry en Nueva York

Por Matt Silverstein y ​Erica Stapleton

LOS ÁNGELES, EEUU, 27 mayo (Reuters) - El asistente personal que inyectó al actor Matthew Perry una dosis ‌letal de la droga ‌alucinógena ketamina fue condenado este miércoles a 41 meses de prisión federal, lo que pone fin al proceso judicial contra las cinco personas que admitieron haber participado en la muerte de la estrella de la serie "Friends".

La jueza Sherilyn Garnett dictó la sentencia contra Kenneth Iwamasa, la persona que ​encontró a Perry ⁠flotando boca abajo y sin vida en un jacuzzi ‌en su casa de Los Ángeles en octubre ⁠de 2023.

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Los fiscales federales dijeron que, ⁠antes de salir de la residencia para hacer unos recados, Iwamasa inyectó ketamina a Perry a petición del actor. Cuando ⁠regresó ya había fallecido.

El informe de la autopsia ​concluyó que Perry murió por los "efectos agudos ‌de la ketamina", que, combinados ‌con otros factores, le provocaron la pérdida de conciencia ⁠y el ahogamiento.

La ketamina, un anestésico de acción corta pero potente con propiedades alucinógenas, se receta a veces para tratar la depresión y otros trastornos psicológicos, pero ha ganado ​popularidad como ‌droga recreativa ilegal.

Iwamasa se había declarado culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina con resultado de muerte. Como parte de un acuerdo, admitió haber inyectado repetidamente a Perry ketamina sin formación ⁠médica, incluida la dosis letal, y proporcionó pruebas contra otros acusados.

La fiscalía había solicitado al menos 41 meses de prisión federal para Iwamasa, quien conoció a Perry en 1992 y había sido su asistente residente desde 2022. Los documentos judiciales presentados antes de la sentencia lo calificaron como el "facilitador y proveedor de ‌drogas" de Perry.

Antes de su muerte a los 54 años, Perry había reconocido décadas de abuso de sustancias que coincidieron con el apogeo de su fama interpretando al sarcástico pero encantador Chandler Bing en la exitosa comedia televisiva de la ‌década de 1990 "Friends".

Dos médicos, un traficante de drogas y un intermediario que ayudó a conseguir la ketamina ya habían sido condenados antes ‌en el ⁠caso. Jasveen Sangha, una traficante apodada la "Reina de la Ketamina", recibió la pena más larga: 15 ​años de prisión.

Con información de Reuters