Córdoba en crisis: crece la venta de alimentos a punto de vencerse mientras caen las donaciones

La crisis económica y el crecimiento de la demanda alimentaria comienzan a impactar con fuerza en organizaciones sociales de Córdoba. Desde el Banco de Alimentos provincial advirtieron que, mientras cada vez más personas recurren a comedores y merenderos, las donaciones provenientes de supermercados cayeron drásticamente por el avance de aplicaciones y mecanismos de venta de productos próximos a vencer.

“Antes recibíamos 40 o 50 cajas por semana y ahora recibimos 4 o 5”, aseguró Alejo Ruiz Díaz, director del Banco de Alimentos de Córdoba, durante una entrevista con El Destape 1070. Según explicó, el fenómeno está directamente vinculado al crecimiento de aplicaciones y estrategias comerciales que permiten vender alimentos cercanos al vencimiento con importantes descuentos, algo que anteriormente terminaba siendo donado a organizaciones sociales.

“Estas aplicaciones trabajan justamente con productos de corto vencimiento, de uno, dos o tres días. Si a la gente le ofrecen eso al 50% o 70% menos, por supuesto que lo va a consumir”, señaló.

El cambio también comenzó a verse dentro de las propias cadenas de supermercados, que incorporaron góndolas específicas de “consumo inmediato” con alimentos próximos a vencer a precios reducidos. Para el Banco de Alimentos, este nuevo esquema comercial modificó por completo la lógica de recuperación de productos que históricamente se destinaban a la asistencia social.

Desde la organización remarcaron que la caída en las donaciones ocurre en paralelo a un fuerte aumento de la demanda social. Actualmente, el Banco de Alimentos asiste a unas 64 mil personas a través de más de 500 comedores, merenderos y hogares.

Ruiz Díaz explicó que el impacto de la crisis económica comenzó a profundizarse desde mediados del año pasado y aseguró que ya no solo asisten niños y adolescentes, sino también adultos mayores afectados por la pérdida de poder adquisitivo: “La crisis está pegando y mucho en estos sectores”.

Además, describió un escenario cada vez más complejo para las organizaciones sociales, que deben sostener la asistencia con menos recursos y mayor cantidad de personas. “Hay veces que tenemos que bajar el volumen de kilos para poder darle a más organizaciones”, explicó.

El director del Banco de Alimentos evitó profundizar en discusiones partidarias, aunque reconoció que la situación actual es consecuencia de decisiones económicas y del deterioro general del consumo. En ese marco, señaló que la institución busca ampliar alianzas con empresas, universidades y organizaciones para sostener su funcionamiento.

Además de la asistencia alimentaria, la entidad impulsa programas de capacitación y salida laboral para integrantes de comedores y merenderos. En las últimas semanas lanzaron cursos gratuitos de cocina y formación gastronómica junto a la Universidad Nacional de Córdoba y otras instituciones locales.

Para intentar reforzar el financiamiento, el Banco de Alimentos realizará además una muestra de arte solidaria en la ciudad de Córdoba con el objetivo de recaudar fondos y sostener la actividad cotidiana de la organización. Allí participarán más de 160 artistas y se expondrán alrededor de 600 obras.

Un reflejo de la crisis

La situación de la venta de alimentos se presenta como una marca más del modelo económico llevado a cabo por el gobernador cordobés Martín Llaryora, en consonancia con la política libertaria de Javier Milei. Según una encuesta encargada por la conducción provincial del gremio UEPC, el 45% de los docentes realiza actividades adicionales fuera del sistema educativo para compensar la pérdida del poder adquisitivo, en el 71% de las familias docentes los recursos del hogar no alcanzan para cubrir los gastos mensuales, y un 96% percibe que su situación económica es igual o peor que hace un año.

El cuadro se agrava al observar el endeudamiento en el sector. El 78% de los maestros debió recurrir a préstamos, ayuda económica o ahorros para pagar gastos corrientes como alimentos y servicios, y el 65% se vio obligado a interrumpir o refinanciar pagos en el último trimestre. Por su parte, el Observatorio del Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) elaboró un informe que muestra que el 71% de los docentes no llega a ingresos familiares de $1.500.000. Individualmente, la cifra de docentes que perciben ingresos por debajo de la pobreza asciende al 95%.

Mientras el gobierno de Llaryora —en línea con el presidente Javier Milei— argumenta que “no hay plata” para una mejora salarial sustancial, el legislador provincial de la UCR Miguel Nicolás presentó un pedido de informes que puso en evidencia las verdaderas prioridades de la gestión cordobecista. Según la información, relevada por el sitio stripteasedelpoder y expuesta por la bancada radical, solo a una empresa, M3 S.R.L., el Estado provincial le abonó más de 4.000 millones de pesos durante el año 2025 en concepto de vigilancia privada en establecimientos educativos.

El vínculo Llaryora-Milei

Llaryora y Milei construyeron desde 2023 una relación de conveniencia. El gobernador cordobés evitó la confrontación con el gobierno nacional y sostuvo gestos de acercamiento, sin llegar a una alianza formal pero tampoco a una oposición explícita.

El último episodio fue el viaje a Nueva York, donde el gobernador integró la comitiva presidencial pero evitó fotografiarse con el mandatario. Ante la prensa, Llaryora fue explícito: su presencia no debía leerse como un respaldo partidario. "Uno cuando viene y apoya la Argentina no significa apoyar a un partido político. Estar hoy acá de diversos partidos políticos es algo que hace mucho no sucedía", afirmó.

Esa relación ambivalente con el gobierno nacional tiene correlato en la situación social de Córdoba. Durante la inauguración del ciclo lectivo 2026, Llaryora enfrentó a docentes en conflicto paritario y resumió la crisis con una frase que buscó relativizar el reclamo salarial: "No alcanza porque en la Argentina de hoy no le alcanza a nadie para llegar a fin de mes".