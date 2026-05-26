Bad Bunny será parte de Toy Story 5: qué personaje interpretará

Bad Bunyy será parte de Toy Story 5.

La próxima producción animada de Disney y Pixar, Toy Story 5, reunirá a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los personajes en una trama donde deberán confrontar a Lilypad, una tableta tecnológica con lógica propia respecto a cómo gestionar los vínculos sociales de Bonnie. Para esta entrega, Bad Bunny se incorpora al reparto de voces, participando tanto en la versión original en inglés como en los doblajes para el mercado hispanohablante.

El intérprete realizará una participación especial en la voz de Pizza con Anteojos, un personaje caracterizado por su perfil enigmático que integra un colectivo de juguetes en desuso recluidos en un jardín. Asimismo, el actor británico Alan Cumming formará parte del elenco de voz en inglés mediante una intervención especial como Tiro al Blanco Malvado, el alter ego que adopta el equino de Woody durante una secuencia lúdica dentro de la película.

Si bien el personaje mantiene su condición no verbal dentro de la continuidad de la saga, esta escena específica recurrirá a la interpretación de Cumming. El largometraje proyecta su estreno exclusivo en salas cinematográficas para el próximo 17 de junio.

En cuanto a la nueva entrega con Toy Story 5, producción en la que Woody (con la voz original de Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen) y Jessie (Joan Cusack) verán condicionado su rol tradicional ante la irrupción de dispositivos tecnológicos. El conflicto central se desarrollará a partir de la llegada de Lilypad (Greta Lee), una tableta electrónica que propone dinámicas de entretenimiento alternativas para Bonnie.

Bad Bunyy será parte de Toy Story 5.

La dirección del largometraje está a cargo de Andrew Stanton, quien comparte tareas cinematográficas con la codirectora Kenna Harris. La producción ejecutiva es respaldada por Lindsey Collins, mientras que el guion fue confeccionado de manera conjunta por Stanton y Harris. Por su parte, el compositor Randy Newman asumirá nuevamente la creación de la banda sonora original, completando así su participación musical en la totalidad de las cinco películas que integran la franquicia.

Migue Granados interpretará a un personaje en Toy Story 5

El conductor y productor formará parte del reparto de doblaje para Latinoamérica de Toy Story 5, la próxima producción cinematográfica de Disney y Pixar cuyo estreno en salas está pautado para el 17 de junio. El comunicador, quien manifestó públicamente en reiteradas ocasiones su afinidad por la saga, asumirá la interpretación del personaje Dr. Locuaz.

La nueva figura de la franquicia se caracteriza conceptualmente por ser un juguete que experimenta recelo y temor ante la irrupción de las innovaciones tecnológicas. El anuncio oficial y los detalles sobre su incorporación al proyecto se dieron a conocer durante Toy Story: El Viaje, un segmento especial emitido en su programa Soñé que Volaba a través de la plataforma de streaming Olga.