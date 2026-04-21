Confirman que Luis Brandoni tendrá una serie póstuma: cuál es Confirman que Luis Brandoni tendrá una serie póstuma: cuál es

En medio del dolor por la muerte de Luis Brandoni a los 86 años, los cineastas Mariano Cohn y Gastón Duprat confirmaron que grabaron junto al actor "Todo", la segunda temporada de la serie Nada que protagonizó junto a Robert de Niro.

"Beto es un actor que siempre pensó en el público y esta no es la excepción, nos dejó este último regalo filmado que lo trasciende y lo hace aún más grande", contaron los directores en una nota que escribieron para El País como despedida al actor.

Según contaron, la temporada se grabó en septiembre del 2025 y contará con Brandoni y Majo Cabrera como protagonistas. Se espera que cuente con cinco capítulos, aunque todavía ni los cineastas ni Disney+ confirmaron cuándo podría ser el estreno o cuál es exactamente su premisa.

Todo estará protagonizada por Luis Brandoni y Majo Cabrera

En cualquier caso, Todo llega como otra de sus obras póstumas que lo tienen verdaderamente en el centro, ya que también fue convocado por Disney+ para participar en la última temporada de El Encargado. La entrega final de la serie protagonizada por Guillermo Francella que se estrenará el próximo viernes 1 de mayo y allí se podrá disfrutar a Brandoni en un material inédito. Aunque habrá que esperar al estreno de Todo para verlo en un rol protagónico póstumo.

Sobre su participación en El Encargado, los directores explicaron que a Brandoni "siempre le gustó la idea de hacer de linyera, interpretar a un vagabundo" y, por eso, escribieron el papel de El Polaco. "Un menesteroso (decía Beto) que vive en la plaza de Barrancas de Belgrano con un perro que se llama Le Pera (compositor de tango, en homenaje a su fanatismo por ese género musical)", recordaron.

Cohn y Duprat contaron ansiosos la participación de Brandoni en la producción protagonizada por Francella. "Es de las escenas más divertidas de todas las de El encargado. Va a ser muy recordada, ya van a ver por qué", aseguraron.

El recuerdo de Bradoni que compartieron Mariano Cohn y Gastón Duprat

Los cineastas recordaron que convocaron al actor argentino para trabajar en Mi obra maestra, luego de que el artista estuviera 12 años sin trabajar en producciones cinematográficas, y allí forjaron una gran amistad. "De ahí en adelante, la figura de Brandoni no paró de crecer y él mismo hace pocos días nos dijo: 'A los 85 años estoy, de lejos, en el mejor momento de mi carrera'", contaron.

Los cineastas recordaron su trabajo y amistad con Luis Brandoni (Créditos: El País)

En ese sentido, también recordaron que grabaron juntos 4x4 y Nada. "No cabe duda de que Brandoni fue un actor genial, muy querido y con muchísima conexión con el público. Pero, además, nos consta que fue un hombre muy valiente, honesto y comprometido. No hemos conocido a otro así. No existían diferencias entre lo que decía y lo que hacía. Su coherencia resultó ejemplar", expresaron.

Y concluyeron: "Nuestro amigo fue un hombre de una sola pieza. Los vamos a extrañar mucho".