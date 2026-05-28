Alarma en Independiente: Ávalos recibió una oferta y puede irse tras el Mundial 2026

Gabriel Ávalos recibió una oferta de un club del exterior y en Independiente crece la preocupación por una posible salida tras el Mundial 2026.

Gabriel Ávalos atraviesa el mejor momento desde su llegada a Independiente y eso volvió a ponerlo en el radar del fútbol paraguayo. Olimpia avanzó nuevamente por el delantero de 35 años y su presidente reconoció públicamente las conversaciones para convencerlo de regresar a su país, mientras en Avellaneda buscan una estrategia para retener al goleador del equipo de Gustavo Quinteros.

Según informó el periodista Germán García Grova de TyC Sports, Olimpia ya tiene conversaciones con la representación del futbolista para concretar su llegada a partir de julio, aunque todavía resta que el club paraguayo se comunique con la dirigencia de Independiente.

El interés no es nuevo. El "Decano" ya había intentado ficharlo en el mercado de pases anterior, aunque las negociaciones no prosperaron. Sin embargo, el escenario cambió en las últimas semanas debido al extraordinario rendimiento del atacante en el fútbol argentino y, sobre todo, porque su contrato finaliza en diciembre del 2026.

La situación tomó todavía más fuerza luego de las declaraciones de Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, quien expresó públicamente los contactos con el futbolista y dejó en claro que el club paraguayo hará un esfuerzo para intentar convencerlo. “Me encanta, será difícil, pero puede ser una muy buena opción”, expresó el dirigente en diálogo con la radio 1080 AM de Paraguay.

El factor emocional que puede inclinar la balanza

Más allá de lo futbolístico, en Paraguay creen que existe un elemento clave para intentar seducir a Ávalos: el costado familiar. Nogués reveló que el atacante tiene deseos de volver a vivir en Paraguay y estar cerca de sus seres queridos. Además, aseguró que su familia mantiene una fuerte identificación con Olimpia. “Sabemos que él quiere estar cerca de su familia. Además, son olimpistas y eso ayuda muchísimo”, explicó el mandatario paraguayo.

Ese componente emocional podría transformarse en un aspecto determinante de cara al futuro del delantero, especialmente teniendo en cuenta su edad y el deseo de cerrar su carrera deportiva en su país natal. En Independiente, mientras tanto, siguen de cerca cada movimiento.

Independiente busca blindar a su goleador

La prioridad absoluta de la dirigencia del "Rojo" es renovar cuanto antes el contrato de Ávalos. El vínculo actual finaliza el 31 de diciembre de 2026 y en el club quieren evitar cualquier escenario de incertidumbre. El temor principal pasa por una posible salida libre. Si el delantero ingresa en los últimos seis meses de contrato sin renovar, quedará habilitado para negociar un preacuerdo con cualquier institución.

Eso abriría directamente la puerta para que Olimpia avance sin necesidad de negociar con Independiente. Por esa razón, en Avellaneda consideran fundamental extender el vínculo y asegurar la continuidad de una pieza clave dentro del proyecto deportivo de Gustavo Quinteros. La posibilidad de perder al máximo referente ofensivo sin recibir dinero a cambio sería interpretada como un golpe deportivo y económico muy fuerte para el club.

Los números de Ávalos que explican el interés

El nivel del delantero en este 2026 explica perfectamente por qué Olimpia volvió a insistir por su fichaje. El delantero paraguayo atraviesa una temporada sobresaliente con la camiseta de Independiente y se consolidó como uno de los mejores atacantes del fútbol argentino. En el Torneo Apertura registra números impactantes: suma 10 goles y 5 asistencias en apenas 17 partidos disputados.

Además de su capacidad goleadora, el atacante se convirtió en un futbolista fundamental para el funcionamiento colectivo del equipo. Su experiencia, juego aéreo y capacidad para asociarse hicieron crecer ofensivamente a Independiente durante toda la temporada. Ese rendimiento también volvió a ponerlo en consideración dentro de la Selección de Paraguay de cara al Mundial 2026.

Gustavo Quinteros no quiere perder a su figura

Dentro del cuerpo técnico existe una preocupación lógica ante el interés de Olimpia. Quinteros considera a Ávalos una pieza irremplazable dentro del esquema titular. El entrenador logró potenciar al delantero y convertirlo en el eje ofensivo del equipo. Por eso, una eventual salida obligaría a Independiente a salir nuevamente al mercado en busca de un reemplazante de jerarquía.

Además, el contexto económico del fútbol argentino hace todavía más difícil encontrar delanteros de rendimiento inmediato y experiencia internacional. Por ese motivo, el club buscará resolver la renovación cuanto antes y alejar cualquier tipo de especulación.