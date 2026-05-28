Novaresio destrozó a Feinmann tras las agresiones a estudiantes: “Es gravísimo”

Luis Novaresio reveló su mirada acerca de la toma de colegios y humilló a Feinmann al aire.

Los estudiantes del colegio Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini se reunieron en asambleas y votaron la medida de toma indefinida de ambos establecimientos para exigir el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Univeritario tras la cuarta Marcha Federal Universitaria, que copó las calles en todo el país este 12 de mayo.

En este marco, durante una transmisión en vivo de A24, el periodista Eduardo Feinmann protagonizó un tenso cruce con el Presidente del centro de estudiantes de la institución, Francisco Pitrola. Asimismo, cuando el periodista le aseguró que "tomar un colegio es un delito”, Francisco contestó: “¿El presidente no cumpliendo La Ley de Financiamiento Universitario no está cometiendo un delito también?”.

El fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales y distintos medios salieron a expresar su visión acerca de esta problemática. Asimismo, el periodista Luis Novaresio reveló su mirada en un diálogo con Puro Show (El Trece).

Luis Novaresio apuntó contra Feinmann al aire

Durante un diálogo con el programa Puro Show, el periodista Luis Novaresio decidió romper el silencio tras la polémica de Eduardo Feinmann y sus dichos contra la toma de colegios y los estudiantes del Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini: “Es un reclamo más que justificado. A mi me parece una gravedad enorme que hay una ley sancionada por el Congreso, vetada por el Presidente, de vuelta por el Congreso y no se cumple”.

Por otra parte añadió: “Me parece que es de una gravedad institucional que para mi no tiene la importancia que debería tener. El reclamo es justificado, como con discapacitados y demás. Eduardo tiene una posición ancestral sobre este tema, a mi no me gusta opinar sobre mis compañeros de trabajo, yo tengo esta posición. Es gravísimo el incumplimiento, el ejecutivo no cumple, la corte mira para otro lado, los pibes deben manifestarse”.