Llegó "Artículos": la nueva herramienta de Spotify que ya genera polémica

La plataforma anunció una nueva función que permitirá escuchar artículos de revistas.

Spotify sigue ampliando su apuesta por el contenido en audio y ahora quiere transformar también la manera en la que se consumen artículos periodísticos. La plataforma anunció una nueva función que permitirá escuchar artículos de revistas narrados directamente desde la app, una característica que ya comenzó a desplegarse para usuarios con acceso a audiolibros.

La novedad incluye más de 650 artículos extensos en inglés provenientes de medios reconocidos como Spotify, Rolling Stone, The Atlantic, Vogue y WIRED. Según explicó la compañía, la idea es convertir a Spotify en un centro integral de entretenimiento sonoro, sumando nuevas experiencias más allá de la música, los podcasts y los audiolibros.

La función, llamada “Articles”, ofrece textos narrados de larga duración producidos por el equipo interno de Spotify Audiobooks. Cada contenido tiene una duración inferior a dos horas y forma parte de la cuota mensual de escucha de audiolibros incluida en las cuentas Premium. En tanto, los usuarios gratuitos podrán comprar artículos individuales por 1,99 dólares.

Qué medios participan y cómo funcionan las narraciones

Entre las publicaciones disponibles aparecen nombres importantes del periodismo y el entretenimiento internacional, como Billboard, Vanity Fair, Pitchfork y Variety. El objetivo es acercar artículos de lectura extensa a usuarios que prefieren consumir información mientras manejan, trabajan o realizan otras actividades.

Spotify también confirmó que parte de las narraciones combinarán voces humanas y voces digitales generadas por tecnología de síntesis de audio. En esos casos, la plataforma indicará claramente qué segmentos fueron creados mediante herramientas digitales.

La idea es convertir a Spotify en un centro integral de entretenimiento sonoro.

La estrategia de Spotify para expandirse más allá de la música

La empresa sueca viene reforzando fuerte su estrategia vinculada al audio. En los últimos años sumó audiolibros, herramientas basadas en inteligencia artificial y nuevas funciones de descubrimiento de contenido. Ahora, con los artículos narrados, apunta a captar usuarios interesados en el periodismo y la lectura en formato sonoro.

Desde Spotify aseguran que esta iniciativa también busca fomentar “hábitos de escucha saludables” y servir como puerta de entrada a contenidos más largos, como libros completos. Además, el sistema aprovechará las recomendaciones y algoritmos de personalización de la plataforma para sugerir artículos relacionados con los intereses de cada usuario.