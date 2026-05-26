Pese a la recesión nacional, el Gobierno de Formosa garantizó el pago de salarios y aguinaldos en la provincia

En el marco de una economía en recesión y la reducción de la coparticipación hacia las provincias, el ministro de Economía de Formosa, Jorge Ibáñez, advirtió sobre el impacto del escenario nacional en las finanzas locales. Aunque describió un panorama complejo por la caída del consumo y la actividad, aseguró que la provincia podrá afrontar el pago de salarios y aguinaldos sin dificultades.

“La tremenda recesión económica que estamos viviendo hace que también los ingresos nacionales, provinciales y municipales estén en picada”, afirmó el funcionario en declaraciones al programa radial La Mañana. En ese sentido, sostuvo que la falta de dinamismo en el consumo refleja el deterioro del poder adquisitivo.

Ibáñez remarcó que el IVA funciona como un termómetro del nivel de actividad económica. “Si el IVA no crece es porque la recesión cada mes pega más y la gente cada vez tiene menos plata para comprar”, señaló. Este indicador, explicó, se traduce directamente en menores transferencias por coparticipación federal hacia provincias como Formosa.

Si bien reconoció que en mayo podría observarse una mejora nominal en la recaudación por vencimientos impositivos de grandes empresas y entidades financieras, aclaró que no se trata de una recuperación real de la economía.

Reclamos a Nación y deuda previsional

En paralelo, el ministro reiteró el reclamo de Formosa por fondos adeudados por el Gobierno nacional. Según detalló, la provincia reclama alrededor de 425 mil millones de pesos, de los cuales cerca del 60% corresponde al sistema previsional.

Ibáñez también cuestionó la distribución de fondos vinculados al impuesto a los combustibles, destinados por ley a infraestructura vial. “El Gobierno cobra el impuesto, pero no distribuye”, afirmó Ibáñez, al tiempo que advirtió que la falta de transferencias agrava el deterioro de la obra pública.

Uno de los puntos más críticos señalados por el funcionario fue la paralización de la obra pública nacional. Según indicó, la suspensión de proyectos impactó directamente en el empleo del sector de la construcción. “Llegamos a tener 16.500 obreros de la construcción en blanco y eso se paralizó totalmente de un día para el otro”, sostuvo.

Entre los ejemplos mencionados, destacó la situación de la Ruta Nacional 11 y la interrupción de trabajos por falta de pago a empresas contratistas, lo que genera preocupación en sectores gremiales y productivos.

Sueldo y aguinaldo garantizados

Pese al escenario adverso, Ibáñez llevó tranquilidad respecto a las obligaciones salariales. “El sueldo y el aguinaldo están garantizados”, aseguró. Además, destacó que la provincia no aplicó recortes drásticos ni ajustes sobre los trabajadores estatales.

En cambio, el gobierno provincial optó por extender plazos de ejecución de obras públicas para “achatar la curva de inversión” y sostener el equilibrio fiscal. Las prioridades, según el funcionario, continúan siendo los salarios, los alimentos y el abastecimiento del sistema público de salud.

Sobre el futuro económico, advirtió que todo dependerá de una eventual recuperación del consumo y de la normalización de las transferencias nacionales. “Si no se reactiva la economía, la situación va a ser muy delicada”, concluyó.