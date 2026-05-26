Con la llegada del otoño, el cuidado de nuestras plantas cambia por completo. Mientras las temperaturas comienzan a descender, gran parte de nuestra vegetación entra en un estado de reposo o “pausa” metabólica, una etapa que los especialistas en jardinería señalan como el momento ideal para realizar tareas de poda. Lejos de ser un acto agresivo, podar en esta estación es un gesto de cuidado: ayuda a las plantas a prepararse para el frío, facilita una mejor cicatrización y las fortalece para afrontar el próximo ciclo de crecimiento.

Realizar este mantenimiento en abril o mayo es fundamental para evitar que el invierno —con sus heladas y vientos— se convierta en una amenaza para la salud de nuestro jardín. Cortar las ramas de forma adecuada y a tiempo permite que la planta concentre su energía en las partes más sanas, asegurando un renacimiento mucho más abundante en primavera.

Si estás planeando poner manos a la obra, estas son las cinco plantas que responden mejor a la poda otoñal:

Rosal: un clásico indiscutido. Es el momento perfecto para eliminar ramas secas, débiles o aquellas que se cruzan obstruyendo el centro del arbusto. Al despejarlo, los brotes nuevos tendrán más fuerza y ventilación cuando vuelvan los días cálidos.

Hortensia: aquí la clave es esperar a que finalice su floración. Podés retirar las flores secas y recortar las ramas más viejas desde la base, siempre cuidando de no excederte, ya que muchas variedades florecen sobre los tallos que crecieron el año anterior.

aquí la clave es esperar a que finalice su floración. Podés retirar las flores secas y recortar las ramas más viejas desde la base, siempre cuidando de no excederte, ya que muchas variedades florecen sobre los tallos que crecieron el año anterior. Lavanda: esta aromática agradece una poda ligera. Basta con eliminar las flores secas y recortar el follaje para evitar que la planta se vuelva demasiado leñosa. Un recorte suave garantiza una floración más tupida y compacta.

esta aromática agradece una poda ligera. Basta con eliminar las flores secas y recortar el follaje para evitar que la planta se vuelva demasiado leñosa. Un recorte suave garantiza una floración más tupida y compacta. Salvia: muy popular por su valor ornamental, la salvia se puede recortar desde la base, dejando unos 10 a 15 cm desde el suelo (según la variedad). Esto incentiva el nacimiento de una planta más compacta y con una intensidad de color superior.

El geranio es una de las plantas que se deben podar en otoño para que florezcan con fuerza en primavera.

Geranios: tras una larga temporada de flores, el otoño les brinda un respiro necesario. Comenzá cortando las ramas más largas y débiles, y quitá todas las flores marchitas. Este proceso renueva por completo la estructura de la planta.

Guía básica para una poda exitosa de plantas en otoño

Para que la intervención sea un éxito, la técnica es tan importante como el momento:

Herramientas impecables: usá tijeras de podar bien afiladas y, sobre todo, desinfectadas . Esto es vital para evitar la transmisión de hongos o enfermedades entre ejemplares.

usá tijeras de podar bien afiladas y, sobre todo, . Esto es vital para evitar la transmisión de hongos o enfermedades entre ejemplares. La técnica del corte: siempre realizá los cortes justo por debajo de un nudo (los abultamientos del tallo donde brotan hojas). Es en ese punto donde la planta recibirá el estímulo necesario para desarrollar nuevos brotes.

Limpieza total: no dejes los restos de poda sobre la tierra. Retirar hojas y ramas cortadas previene la acumulación de residuos que atraen plagas y humedad excesiva.

no dejes los restos de poda sobre la tierra. Retirar hojas y ramas cortadas previene la acumulación de residuos que atraen plagas y humedad excesiva. Aprovechá los recortes: si querés multiplicar tus especies, algunos tallos cortados pueden colocarse en agua o tierra para propagarlos y obtener nuevas plantas, ¡una forma ideal de expandir tu jardín sin costo!

Ante la llegada del frío, un buen corte a tiempo no solo es estética; es la mejor estrategia para asegurar que, al volver el sol, tus plantas tengan toda la energía necesaria para lucirse como nunca.