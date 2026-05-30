Las canchas argentinas están cambiando. No solo en infraestructura o en el precio de los abonos, sino en algo más difícil de cuantificar: el tipo de persona que llena las tribunas. El periodista Juan Pablo Varsky lo puso en palabras con una precisión que generó debate: hay una gentrificación del público futbolero.

"Hay también un hincha diferente, una gentrificación del público que va a la cancha, que va a vivir la experiencia", afirmó el conductor y periodista deportivo en un fragmento audiovisual que circula en redes sociales.

En concreto, el análisis de Varsky apuntó al público de La Bombonera luego de la derrota de Boca ante Universidad Católica de Chile que eliminó al equipo xeneize de la competencia continental y se dirige a un perfil concreto: el espectador para quien el fútbol es el escenario, no el motivo. Alguien que asiste al estadio sin un vínculo emocional profundo con el club ni con el deporte, pero que encuentra en esa asistencia un valor aspiracional.

"Al que no le gusta el fútbol, o no le gusta tanto el fútbol, siente mucha más pasión por la experiencia que por el juego", señaló el periodista. Y agregó que ese tipo de espectador "tampoco tiene tanta pasión por el club".

El diagnóstico no es menor. Varsky no describe a alguien que va a la cancha por primera vez y se está enamorando del fútbol. Describe a alguien para quien el partido es el fondo de pantalla de otro relato: el de su propia presencia en el evento.

Las redes como destino final de la cancha

El cierre del análisis de Varsky es el más contundente. Según el periodista, el verdadero objetivo de este nuevo perfil no termina en el estadio: termina en el feed. "Luego sube a sus redes o sobreactúa el '¡vamos, Boca!' u otros clubes. Pasa en otros clubes, sí, también", concluyó.

La observación sintetiza algo que muchos sienten pero pocos nombran con tanta claridad: la cancha como contenido. El gol como material. La tribuna como locación.

Un debate que va más allá del estadio

Lo que describe Varsky no es exclusivo del fútbol argentino ni de Argentina. Es parte de una transformación global en la forma en que las personas se relacionan con los eventos masivos, donde la validación social y la construcción de identidad digital pesan cada vez más en la decisión de asistir a cualquier espectáculo.

En el fútbol local, ese proceso se acelera en un contexto de abonos cada vez más costosos y de una oferta mediática que eleva el perfil aspiracional de ciertos clubes. Ir a la cancha de algunos equipos se convirtió en una marca personal.

El fútbol argentino tiene historia, pasión y cultura popular acumulada durante más de un siglo. La pregunta que deja flotando el análisis de Varsky es cuánto de eso resiste cuando una parte del estadio está mirando el partido a través de la pantalla del teléfono.