Julián Álvarez ya decidió: la postura del argentino ante la oferta del Barcelona al Atlético de Madrid

La decisión de Julián Álvarez ante la oferta del Barcelona al Atlético de Madrid

El Barcelona de España avanzó definitivamente por Julián Álvarez este viernes 29 de mayo con una importante oferta de 100 millones de euros y se filtró la postura que tomó el delantero de la Selección Argentina al respecto. Antes de jugar el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, la "Araña" ya decidió con respecto a su futuro en el Atlético de Madrid y más aún teniendo en cuenta la propuesta "Blaugrana". Si bien todo dependerá de las negociaciones, todo indica que dejará el elenco "Colchonero" antes de tiempo.

La postura de Julián Álvarez ante la oferta del Barcelona al Atlético de Madrid por él

Es que su vínculo culmina el 30 de junio del 2030, pero su salida puede darse mucho antes tras el interés constante del conjunto "Culé". Claro que, desde la dirigencia del conjunto madrileño no sólo explicaron que es "intransferible", sino que ahora rechazaron el ofrecimiento del Barcelona, por lo que Joan Laporta y compañía deberán insistir por él ofreciendo más dinero. Ante esta situación, el exhombre de River Plate quiere dejar el Atlético de Madrid, según informó el periodista italiano Fabrizio Romano.

Este último anunció tan sólo unas horas antes que el reciente campeón de LaLiga de España haría la oferta mencionada, lo cual sucedió. Sin embargo, el "Colchonero" no quiere venderlo después de que sea una de las principales figuras del equipo comandado por Diego "Cholo" Simeone, a pesar de que no pudo ganar títulos a lo largo de la temporada. Ahora, restará definir qué sucederá con el campeón de todo con la Selección Argentina una vez que culmine el Mundial 2026 donde se perfila para ser titular de la mano de Lionel Scaloni.

La decisión de Julián Álvarez ante la oferta del Barcelona al Atlético de Madrid

Los números de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid

Partidos jugados : 106.

: 106. Goles : 49.

: 49. Asistencias : 17.

: 17. Títulos: no ganó.

La búsqueda del sucesor de Lewandowski

Uno de los motivos por los que el nombre de "La Araña" comenzó a sonar con fuerza en Barcelona tiene que ver con la planificación ofensiva del club a mediano plazo. El goleador del equipo tiene contrato vigente hasta mediados de 2026. Aunque el delantero polaco fue una pieza fundamental del plantel, la dirigencia ya analiza posibles alternativas para cuando llegue el momento de su sucesión después de su despedida. En ese escenario, el nombre del delantero del Atlético de Madrid apareció como una opción atractiva por su edad, su experiencia internacional y su presente en el fútbol europeo.

Cabe destacar que el argentino campeón de todo con la Selección fue sin dudas una pieza fundamental para Diego Simeone a lo largo de la temporada, pero los títulos no llegaron. De hecho, los del "Cholo" perdieron la final de la Copa del Rey a manos de la Real Sociedad por penales y la eliminación de la Champions League a manos del Arsenal también fue un golpe duro. Para colmo, en LaLiga quedaron 25 puntos debajo del "Blaugrana", que gritó campeón del certamen, dejándolos definitivamente con las manos vacías en lo que va del 2026.