"Tratar de sobrevivir": la crisis de la construcción se profundiza en Chaco y Jujuy

"Tratar de sobrevivir": se profundiza la crisis de la construcción en Chaco y Jujuy

En un escenario marcado por la retracción de la obra pública y la desaceleración de la inversión privada en infraestructura, el sector de la construcción de Chaco y Jujuy atraviesan uno de sus momentos más complejos. Construcciones paralizadas, suspensiones masivas y una caída vertiginosa de la actividad que amenaza con dejar a miles de familias sin fuente de ingresos.

La situación forma parte de un contexto nacional en el que la construcción acumula una contracción del 25% en su nivel de actividad, entre 2023 y 2024, según datos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), registra una pérdida de 120.000 puestos de trabajo genuinos a nivel país.

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En paralelo, los datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) confirman que el sector atraviesa una fase de ajuste, con caídas generalizadas en empresas activas, empleo y salarios en varias regiones del país.

Los datos del empleo registrado en el sector privado a febrero de 2026, elaborados por la consultora Politikon Chaco en base a información de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, confirman la gravedad de la situación en las provincias, con especial énfasis en el norte.

En el análisis territorial, las provincias del norte aparecen entre las más afectadas del país. En la comparación interanual (febrero 2026 vs. febrero 2025):

Jujuy: caída del 2,4% (-1.478 empleos)

(-1.478 empleos) Chaco: caída del 4,5% (-3.287 empleos)

"Tratar de sobrevivir": se profundiza la crisis de la construcción en Chaco y Jujuy

Sin obras ni empleo: la crisis de la construcción en Chaco

En este marco, el secretario general de la UOCRA Chaco, Ariel Ledesma, confirmó que trabajadores vinculados a un acueducto que busca llevar agua potable a distintas localidades de la provincia fueron suspendidos sin goce de haberes y advirtió por los posibles pasos que seguirán: "La suspensión se puede aplicar una vez al año, pero después vienen los despidos", apuntó.

El Segundo Acueducto del Interior del Chaco es una obra de ingeniería trascendental diseñada para tomar agua del Río Paraná, someterla a un proceso de potabilización y conducirla al interior provincial, con un plazo de ejecución de 24 meses. Sin embargo, el proyecto que prometía transformar el acceso al recurso hídrico para miles de familias chaqueñas chocó contra la realidad económica.

Ledesma apuntó contra el gobierno de Javier Milei por la falta de financiamiento: "El Segundo Acueducto fue una promesa de Nación, pero desde noviembre no se están pagando los certificados. Eso demuestra poco interés en la provincia", afirmó en diálogo con medios locales.

A esto se suma la paralización de más de 200 viviendas en Quitilipi, una obra que podría generar empleo para más de 300 trabajadores y que no tiene fecha de reactivación. El secretario general de la UOCRA provincia remarcó que la mano de obra del sector atraviesa una fuerte retracción.

En esta línea, el medio La Voz del Chaco publicó que el sector pasó de proyectar entre 6.000 y 7.000 trabajadores a tener actualmente menos de 4.000 en actividad en la provincia. Desde la UOCRA advierten que la situación podría agravarse si no se reactiva la obra pública o si no aparecen inversiones privadas que compensen la caída.

"Tratar de sobrevivir": se profundiza la crisis de la construcción en Chaco y Jujuy

Retrasos en los pagos, falta de obras y alerta de operarios: la caída de la construcción en Jujuy

La crisis de la obra pública también golpea con fuerza a Jujuy, donde la actividad de la construcción ya registra una caída del 30% en comparación con el año pasado. El panorama es desalentador y las perspectivas a corto plazo son escasas: "No tenemos herramientas para salir rápidamente de esta situación", advirtió el presidente de la Cámara de la Construcción provincial, Nicolás Benicio.

Benicio señaló que el sector privado se encuentra "tratando de sobrevivir", operando a un ritmo mínimo para sostenerse en el esquema económico actual. La parálisis se profundiza por el casi nulo financiamiento de la administración central. "Hoy tenemos solo dos obras nacionales y además con retrasos en los pagos. La mayoría de las obras que teníamos están paralizadas", detalló Benicio en diálogo con el programa Despertar 630.

La inactividad ya se traduce en un fuerte impacto social. Desde la UOCRA jujeña encendieron las alarmas ante el posible freno definitivo de una obra vial clave sobre la Ruta Nacional 34. La falta de pago a la empresa contratista amenaza con dejar en la calle a los 200 operarios que hoy quedan en pie.

El retroceso en el empleo sectorial es drástico. El secretario general del gremio, Ramón Neyra, precisó que el proyecto pasó de tener un pico de 380 obreros en su momento de mayor esplendor a los 200 actuales. "La empresa no está cobrando y no cuenta con los recursos necesarios para sostener el nivel de actividad", alertó el sindicalista.

De acuerdo a los plazos que maneja la firma constructora, si el Estado no regulariza la deuda en un lapso de 30 a 40 días, será imposible mantener los puestos laborales vigentes. "Estamos hablando de unas 200 familias que podrían quedarse sin su fuente de ingreso si no hay una solución inmediata", afirmó Neyra.