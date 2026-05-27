Así juega Haití, la selección de uno de los países más pobres de América

La Selección de Haití, conocida en el ámbito caribeño como "Les Grenadiers" (Los Granaderos), posee una historia futbolística rica y sumamente respetada en la región de la Concacaf. A pesar de las constantes dificultades socioeconómicas que ha atravesado la nación a lo largo de su historia, el fútbol ha sido siempre un pilar de orgullo, refugio y enorme pasión popular para todo su pueblo.

El conjunto haitiano ha sabido nutrirse históricamente de futbolistas dotados de una potencia física notable y una velocidad natural que los vuelve sumamente peligrosos en el juego directo. Su legado en las citas máximas cuenta con la mística de los pioneros caribeños que demostraron que, con base en el amor propio y el talento, se puede desafiar la lógica continental.

Haiti en los mundiales

Alemania 1974 Su única participación histórica se saldó con tres derrotas en primera fase, pero es recordada eternamente por el legendario gol de Emmanuel Sanon que rompió el invicto del arquero italiano Dino Zoff.

Así juega Sébastien Migné

El director técnico francés ha impuesto en el combinado caribeño un libreto sumamente ordenado, pragmático y con un fuerte énfasis en la disciplina táctica sin pelota. Su dibujo de cabecera es el 4-2-3-1, buscando consolidar un bloque medio-bajo compacto que reduzca al mínimo los espacios en el pasillo central.

Bajo la rigurosa tutela de Migné, Haití no arriesga el balón en zonas comprometidas de la salida y apuesta de lleno a la agresividad en los duelos individuales para forzar el error rival. Las transiciones directas y el despliegue físico de sus volantes son los argumentos principales para explotar los contragolpes a máxima velocidad.

La experiencia internacional de varios de sus futbolistas en ligas de Europa y la MLS le otorga al cuerpo técnico una base competitiva sumamente interesante. Esta comunión entre el rigor táctico europeo y el desparpajo físico caribeño transforma a los Granaderos en un equipo corto, duro y muy incómodo de enfrentar.

Con Duckens Nazon como figura, así juega Haití

El potente, experimentado e histórico delantero del Kayserispor de Turquía se mantiene inamovible como el gran capitán, la máxima referencia de área y el alma de la selección. Nazon aporta una cuota de jerarquía invaluable en el frente de ataque, aguantando la pelota de espaldas con enorme suficiencia física para permitir la trepada de los volantes.

Cuando el circuito de juego directo encuentra la peligrosidad y el oficio de su principal goleador, el ataque haitiano adquiere un peso específico sumamente respetable. Su capacidad para ganar los duelos individuales ante los marcadores centrales y su tremenda efectividad dentro del área transforman cualquier envío largo en una ocasión manifiesta de peligro.

El andamiaje diseñado por Sébastien Migné encuentra en Nazon al receptor ideal para pivotear y liberar el carril central a los extremos que llegan en velocidad. Su enorme recorrido en el fútbol del Viejo Continente y su ascendencia indiscutida dentro del plantel le brindan a sus compañeros la templanza y la confianza necesarias para afrontar la competencia.

Resultados en los Mundiales

1974: 15° Lugar (Fase de grupos)

Fixture en este Mundial