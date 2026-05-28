Ideal para las friolentas: el accesorio de invierno en tendencia para este 2026, elegante, abrigado y sofisticado.

Hay un accesorio de invierno que va a ser furor este otoño-invierno 2026 y que es perfecto para las que quieren estar abrigadas sin resignar el estilo personal. Es perfecto para las personas más friolentas, ya que además de ser elegante y sofisticado, es muy funcional.

Se trata de los guantes, pero no de cualquier tipo, sino de los guantes de cuero. A diferencia de los de tela, que te dan un look mucho más casual, estos hacen que te veas bien vestida y un poco más formal sin importar qué tengas puesto.

"Te elevan un montón el outfit. Te podés vestir toda de negro y ya con los guantes estás más elegante", cuenta Cande, creadora de contenido sobre moda en su perfil de TikTok (@candekol0).

Como siempre, el color más usado va a ser el negro, ya que va muy bien con todo. Sin embargo, también se van a estar viendo en otros colores como blanco, crudo, beige, marrón, gris y bordó. "Se van a usar hasta la muñeca o un poquito más largos", añade la creadora del video.

El accesorio en tendencia para este otoño-invierno 2026.

Otros accesorios en tendencia para este invierno 2026

"Este invierno es tendencia todo lo que tenga piel, empezado por este gorro, que el modelo se llama pillbox hat", añade Cande. Se trata de unos sombreros cuadrados, que se van a usar tanto de piel como de tela de paño.

Las bufandas de piel van a ser otro must de esta temporada: "Me encanta porque te completa el outfit y además estás muy abrigada con esa bufanda". Por último, otro accesorio en tendencia van a ser las balaclavas. "Son estas capuchas que no forman parte de tu buzo. Queda muy cool, canchero y tiene mucho estilo".