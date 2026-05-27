Iniciativa filantrópica de Zuckerberg presenta modelo basado en IA para descubrimiento de fármacos

Mark Zuckerberg y Priscilla Chan posan para una fotografía con Alex Rives en el Instituto de Imágenes Biohub en Redwood City.

​Biohub, una iniciativa filantrópica del presidente ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y su esposa, la doctora Priscilla Chan, presentó ‌el miércoles un modelo ‌global de biología de proteínas para acelerar el descubrimiento de fármacos.

Las proteínas son la maquinaria molecular esencial del organismo y desempeñan diversas funciones, desde la construcción de estructuras hasta la generación de energía. Sin embargo, el diseño de nuevas proteínas que sean estables y eficaces en el organismo sigue siendo un reto ​científico.

Biohub dijo que ⁠su modelo global se basa en la cuarta generación de ‌modelización a escala evolutiva (ESM), que aprende de las ⁠secuencias proteicas producidas por la evolución ⁠y utiliza ese conocimiento para comprender la biología de las proteínas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Hemos verificado la capacidad del modelo y validado muchas de sus predicciones ⁠tanto en enfermedades inmunitarias como en casos de cáncer... ​Es muy prometedor. Tenemos la esperanza de ‌que, una vez que se publiquen ‌estos modelos, otros los adopten rápidamente para abordar algunos de ⁠los problemas que observan en el laboratorio", dijo Chan a Reuters.

Las empresas farmacéuticas recurren cada vez más a la IA para impulsar la investigación y el desarrollo, apostando por nuevas ​herramientas de ‌modelización y laboratorios automatizados para mejorar la eficiencia.

El modelo mundial de Biohub se compone de modelos de IA de código abierto, que en conjunto mejoran la comprensión de los científicos y su capacidad para diseñar proteínas.

Sus ⁠investigadores utilizaron estos modelos de IA para diseñar nuevos ligandos proteicos para objetivos oncológicos e inmunitarios, que reactivan eficazmente las células inmunitarias en pruebas de laboratorio.

"Nos hemos asociado con varias organizaciones que ofrecen plataformas de análisis biológico, y los modelos estarán disponibles allí. Pero también contamos con la plataforma biohub.ai, que permite a los usuarios utilizar ‌los modelos en nuestros servidores. Proporcionaremos créditos de computación a los investigadores para ese fin", dijo a Reuters Alex Rives, director científico de Biohub.

Los modelos también estarán disponibles en plataformas como AWS Bio Discovery y SandboxAQ.

Fundada en 2015, la Iniciativa Chan Zuckerberg unificó sus ‌esfuerzos de investigación biomédica bajo Biohub en noviembre de 2025, incluida la adquisición de la empresa emergente de IA y biología EvolutionaryScale.

La pareja ‌ha destinado más ⁠de 7.000 millones de dólares a obras benéficas desde 2015. También se han comprometido a donar ​el 99% de sus acciones de Meta a lo largo de su vida, principalmente a través de Biohub.

(Reportaje de Jaspreet Singh en Bangalore; edición de Alan Barona; Editado en Español por Ricardo Figueroa)