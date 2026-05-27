Iniciativa filantrópica de Zuckerberg presenta modelo basado en IA para descubrimiento de fármacos

Biohub, una iniciativa filantrópica del presidente ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y su esposa, la doctora Priscilla Chan, presentó el miércoles un modelo global de biología de proteínas para acelerar el descubrimiento de fármacos.
Las proteínas son la maquinaria molecular esencial del organismo y desempeñan diversas funciones, desde la construcción de estructuras hasta la generación de energía. Sin embargo, el diseño de nuevas proteínas que sean estables y eficaces en el organismo sigue siendo un reto científico.
Biohub dijo que su modelo global se basa en la cuarta generación de modelización a escala evolutiva (ESM), que aprende de las secuencias proteicas producidas por la evolución y utiliza ese conocimiento para comprender la biología de las proteínas.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
"Hemos verificado la capacidad del modelo y validado muchas de sus predicciones tanto en enfermedades inmunitarias como en casos de cáncer... Es muy prometedor. Tenemos la esperanza de que, una vez que se publiquen estos modelos, otros los adopten rápidamente para abordar algunos de los problemas que observan en el laboratorio", dijo Chan a Reuters.
Las empresas farmacéuticas recurren cada vez más a la IA para impulsar la investigación y el desarrollo, apostando por nuevas herramientas de modelización y laboratorios automatizados para mejorar la eficiencia.
El modelo mundial de Biohub se compone de modelos de IA de código abierto, que en conjunto mejoran la comprensión de los científicos y su capacidad para diseñar proteínas.
Sus investigadores utilizaron estos modelos de IA para diseñar nuevos ligandos proteicos para objetivos oncológicos e inmunitarios, que reactivan eficazmente las células inmunitarias en pruebas de laboratorio.
"Nos hemos asociado con varias organizaciones que ofrecen plataformas de análisis biológico, y los modelos estarán disponibles allí. Pero también contamos con la plataforma biohub.ai, que permite a los usuarios utilizar los modelos en nuestros servidores. Proporcionaremos créditos de computación a los investigadores para ese fin", dijo a Reuters Alex Rives, director científico de Biohub.
Los modelos también estarán disponibles en plataformas como AWS Bio Discovery y SandboxAQ.
Fundada en 2015, la Iniciativa Chan Zuckerberg unificó sus esfuerzos de investigación biomédica bajo Biohub en noviembre de 2025, incluida la adquisición de la empresa emergente de IA y biología EvolutionaryScale.
La pareja ha destinado más de 7.000 millones de dólares a obras benéficas desde 2015. También se han comprometido a donar el 99% de sus acciones de Meta a lo largo de su vida, principalmente a través de Biohub.
(Reportaje de Jaspreet Singh en Bangalore; edición de Alan Barona; Editado en Español por Ricardo Figueroa)