Gripe menstrual: por qué algunas mujeres tienen fiebre o síntomas gripales cuando menstrúan, según una ginecóloga.

La gripe menstrual existe, explica la Dra. y ginecóloga Melisa Pereyra. Si alguna vez sentiste fiebre, febrícula, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular o síntomas similares a un estado gripal, es completamente normal y no tiene nada que ver con una infección viral.

"No es una infección viral, sino una manifestación intensa del síndrome premenstrual. Antes o durante la menstruación se liberan sustancias muy inflamatorias, y las fluctuaciones, los cambios hormonales, son muy marcados", sostiene la médica, a través de un posteo educativo en sus redes sociales.

Si bien esto no le pasa a todas las mujeres, muchas sufren de estos cuadros antes o durante el período menstrual. "Todo esto puede producir síntomas inflamatorios y sistémicos muy claros y evidentes. Si tenés síntomas que no ceden con reposo o con analgésico, obviamente consultá a tu médico", advierte.

Causas de la gripe menstrual

1. La acción de las prostaglandinas

"Al final del ciclo nuestro cuerpo libera prostaglandinas, que son las encargadas de contraer el útero para poder descamar el endometrio. Estas mismas sustancias son las que están presentes ante cuadros virales, por ejemplo virales, y es lo que nos genera malestar, fatiga y dolor muscular", explica.

2. Las hormonas, estrógenos y progestágenos

La caída abrupta antes del ciclo menstrual inciden directamente, añade la ginecóloga, ya que "hace que nuestro centro termorregulador se descontrole y eso puede hacer que se eleve un poquito la temperatura corporal".

3. Inmunidad

"La modulación del sistema inmunológico. Porque sí, las hormonas sexuales tienen una función súper importante en nuestro sistema inmune. Y ante estos cambios abruptos, nos podemos sentir con menos defensas".

Cómo aliviar los síntomas