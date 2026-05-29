Día del pochoclo: dónde y cómo conseguir baldes de pochoclos a $6.000 para ganarle a la crisis económica

Día del pochoclo: dónde y cómo conseguir baldes de pochoclos a $6.000.

Cinemark lanzó una nueva edición del “Día del Pochoclo”, una jornada especial pensada para los fanáticos del cine y uno de sus clásicos acompañamientos: el pochoclo. La propuesta se realizará el próximo 31 de mayo y estará disponible en todos los complejos de la cadena en Argentina, con una consigna tan simple como llamativa: cualquier recipiente puede convertirse en un “balde” para cargar pochoclos.

La campaña invita al público a llevar desde sus casas recipientes originales, creativos y reutilizables para llenarlos de pochoclos dentro de los cines. Según informó la empresa, el valor de la promoción será de $6.000 y permitirá acceder al equivalente a dos cargas de balde Cinemark, aproximadamente 692 gramos de producto.

La iniciativa apunta no solo a ofrecer una experiencia distinta para los espectadores, sino también a convertir la visita al cine en un evento participativo. En las imágenes promocionales difundidas por la compañía se pueden ver ejemplos de recipientes de todo tipo: mochilas, ollas, piletas inflables, valijas, cafeteras, recipientes metálicos e incluso electrodomésticos adaptados para la ocasión. El mensaje es claro: “La creatividad es el límite”.

Las condiciones para no perderse el Día del Pochoclo

Sin embargo, la cadena también aclaró algunas condiciones para participar. El recipiente elegido deberá estar limpio, ser impermeable y apto para contener alimentos. Además, tendrá que contar con capacidad suficiente para recibir la cantidad de pochoclos correspondiente a la promoción.

El funcionamiento dependerá del tamaño del envase. En recipientes pequeños o de menor capacidad, el servicio de pochoclos se realizará una única vez. En cambio, quienes lleven recipientes más grandes podrán completar la cantidad equivalente a las dos cargas adquiridas, incluso en distintas tandas si fuera necesario.

Otro de los puntos destacados de la propuesta es que estará disponible en todos los cines Cinemark del país. De esta manera, la empresa busca unificar la experiencia y convertir la jornada en un evento nacional que combine cine, entretenimiento y participación en redes sociales, donde este tipo de acciones suele viralizarse rápidamente gracias a los recipientes más insólitos. Además, la compañía confirmó que los complejos abrirán sus puertas a partir de las 12 del mediodía, horario desde el cual comenzará oficialmente la promoción.