Lista de todos los presidentes de la historia de Colombia (Créditos: iStock)

Colombia alcanzó la independencia en 1819 y desde entonces ha tenido más de 40 presidentes a lo largo de su historia. Cada mandatario dejó su huella en la construcción y el desarrollo del país. Desde los fundadores hasta los dirigentes más modernos, cada presidente realizó cambios sobre la economía, política y sociedad colombiana.

Uno por uno: la lista completa de todos los expresidentes de Colombia

El curso de Colombia fue definido -hasta ahora- por 44 presidentes a lo largo de su historia, algunos elegidos por voto popular y otros que subieron al poder tras un golpe de Estado. Desde Simón Bolívar hasta el actual Gustavo Petro, personas de todas las corrientes lideraron el país. Estos son;

Presidentes de Colombia del siglo XIX

Simón Bolívar (1819–1830): El gran Libertador de América del Sur. Lideró las campañas militares que llevaron a la independencia de Venezuela, Nueva Granada, Ecuador, Perú y Bolivia, y fundó la Gran Colombia soñando con una América unida. Renunció al cargo en 1830 y falleció ese mismo año en Santa Marta.



Simón Bolívar fue el primer presidente de Colombia

El gran Libertador de América del Sur. Lideró las campañas militares que llevaron a la independencia de Venezuela, Nueva Granada, Ecuador, Perú y Bolivia, y fundó la Gran Colombia soñando con una América unida. Renunció al cargo en 1830 y falleció ese mismo año en Santa Marta. Francisco de Paula Santander (1832–1837): conocido como "El Hombre de las Leyes", fue el primer presidente de la República de la Nueva Granada tras la disolución de la Gran Colombia. Durante su mandato construyó el primer sistema de educación pública del país, impulsando la creación de escuelas y universidades.

conocido como "El Hombre de las Leyes", fue el primer presidente de la República de la Nueva Granada tras la disolución de la Gran Colombia. Durante su mandato construyó el primer sistema de educación pública del país, impulsando la creación de escuelas y universidades. José Ignacio de Márquez (1837–1841): c onsiderado el primer presidente civilista de Colombia y llamado "el Cicerón de la Gran Colombia" por su talento como orador. Su gobierno enfrentó la Guerra de los Supremos, el primer gran conflicto civil de la República.

onsiderado el primer presidente civilista de Colombia y llamado "el Cicerón de la Gran Colombia" por su talento como orador. Su gobierno enfrentó la Guerra de los Supremos, el primer gran conflicto civil de la República. Pedro Alcántara Herrán (1841–1845): general que participó en las guerras de independencia. Restableció el orden tras la Guerra de los Supremos e impulsó una reforma educativa de corte conservador y religioso. Era yerno del general Tomás Cipriano de Mosquera.

general que participó en las guerras de independencia. Restableció el orden tras la Guerra de los Supremos e impulsó una reforma educativa de corte conservador y religioso. Era yerno del general Tomás Cipriano de Mosquera. Tomás Cipriano de Mosquera (1845–1849 / 1861–1864 / 1866–1867): gobernó en cuatro oportunidades durante el siglo XIX. Inició la construcción del Capitolio Nacional y fue el gran protagonista de la federalización del país. Fue excomulgado por la Iglesia Católica.

gobernó en cuatro oportunidades durante el siglo XIX. Inició la construcción del Capitolio Nacional y fue el gran protagonista de la federalización del país. Fue excomulgado por la Iglesia Católica. José Hilario López (1849–1853): el primer miembro del Partido Liberal en alcanzar la presidencia. Desde su cargo abolió definitivamente la esclavitud en el país. También fue excomulgado por la Iglesia.

el primer miembro del Partido Liberal en alcanzar la presidencia. Desde su cargo abolió definitivamente la esclavitud en el país. También fue excomulgado por la Iglesia. José María Obando (1853–1854): general liberal que llegó a la presidencia por voto popular. Fue acusado del asesinato del mariscal Antonio José de Sucre. Su gobierno fue interrumpido por el golpe del general José María Melo en 1854.

general liberal que llegó a la presidencia por voto popular. Fue acusado del asesinato del mariscal Antonio José de Sucre. Su gobierno fue interrumpido por el golpe del general José María Melo en 1854. Golpe de José María Melo (1854): dio el único golpe de Estado del siglo XIX, derrocando a Obando. Su gobierno duró apenas ocho meses antes de ser derrotado por una coalición de liberales y conservadores, siendo luego deportado.

dio el único golpe de Estado del siglo XIX, derrocando a Obando. Su gobierno duró apenas ocho meses antes de ser derrotado por una coalición de liberales y conservadores, siendo luego deportado. Manuel María Mallarino (1855–1857): abogado conservador y diplomático. En su gobierno se crearon los primeros estados federales, se mantuvo el orden público y la economía se recuperó. Fue fundador y primer director de la Academia Colombiana de la Lengua.

abogado conservador y diplomático. En su gobierno se crearon los primeros estados federales, se mantuvo el orden público y la economía se recuperó. Fue fundador y primer director de la Academia Colombiana de la Lengua. Mariano Ospina Rodríguez (1857–1861): cofundador del Partido Conservador. Impulsó la Constitución de 1858, que estableció el régimen federal bajo el nombre de Confederación Granadina. Su gobierno terminó con el inicio de la guerra civil que llevaría a Mosquera al poder.

cofundador del Partido Conservador. Impulsó la Constitución de 1858, que estableció el régimen federal bajo el nombre de Confederación Granadina. Su gobierno terminó con el inicio de la guerra civil que llevaría a Mosquera al poder. Manuel Murillo Toro (1864–1866 / 1872–1874): político liberal y periodista. Introdujo el telégrafo a Colombia y fue el primer presidente civil reelegido. Defensor del federalismo radical y de las libertades individuales.

político liberal y periodista. Introdujo el telégrafo a Colombia y fue el primer presidente civil reelegido. Defensor del federalismo radical y de las libertades individuales. Santos Acosta (1867–1868): General liberal que derrocó a Mosquera mediante un golpe de Estado en 1867. Su breve gobierno buscó restaurar el orden constitucional y la estabilidad institucional tras los excesos de su antecesor.

General liberal que derrocó a Mosquera mediante un golpe de Estado en 1867. Su breve gobierno buscó restaurar el orden constitucional y la estabilidad institucional tras los excesos de su antecesor. Santos Gutiérrez (1868–1870): General liberal representante del ala radical del partido. Durante su gobierno dio apertura a la navegación por el río Magdalena y amplió la red telegráfica nacional.

General liberal representante del ala radical del partido. Durante su gobierno dio apertura a la navegación por el río Magdalena y amplió la red telegráfica nacional. Eustorgio Salgar (1870–1872): Abogado y general, fue el presidente más joven de Colombia al ser elegido a los 39 años. Durante su gobierno se fundó el Banco de Bogotá y se creó la Academia Colombiana de la Lengua. Impulsó una gran reforma educativa de carácter laico.

Abogado y general, fue el presidente más joven de Colombia al ser elegido a los 39 años. Durante su gobierno se fundó el Banco de Bogotá y se creó la Academia Colombiana de la Lengua. Impulsó una gran reforma educativa de carácter laico. Santiago Pérez (1874–1876): Escritor y político liberal radical. Su gobierno estuvo marcado por las tensiones entre liberales radicales y conservadores. Fue el último presidente antes de la guerra civil de 1876, que estalló durante el mandato de su sucesor.

Escritor y político liberal radical. Su gobierno estuvo marcado por las tensiones entre liberales radicales y conservadores. Fue el último presidente antes de la guerra civil de 1876, que estalló durante el mandato de su sucesor. Aquileo Parra (1876–1878): Comerciante y político liberal santandereano. Le tocó enfrentar y sofocar la guerra civil de 1876–1877 promovida por los conservadores. Su gobierno defendió la Constitución de Rionegro y el sistema federal.

Comerciante y político liberal santandereano. Le tocó enfrentar y sofocar la guerra civil de 1876–1877 promovida por los conservadores. Su gobierno defendió la Constitución de Rionegro y el sistema federal. Julián Trujillo (1878–1880): General liberal caucano que venció a los conservadores en la guerra civil de 1876. Su gobierno buscó la reconciliación nacional tras el conflicto y fue uno de los impulsores del ascenso político de Rafael Núñez.

General liberal caucano que venció a los conservadores en la guerra civil de 1876. Su gobierno buscó la reconciliación nacional tras el conflicto y fue uno de los impulsores del ascenso político de Rafael Núñez. Rafael Núñez (1880–1882 / 1884–1892): Estadista y poeta, una de las figuras más determinantes de la historia colombiana. Promovió la "Regeneración", movimiento que desembocó en la Constitución de 1886, la cual le dio al país el nombre de República de Colombia y rigió por más de cien años.

Estadista y poeta, una de las figuras más determinantes de la historia colombiana. Promovió la "Regeneración", movimiento que desembocó en la Constitución de 1886, la cual le dio al país el nombre de República de Colombia y rigió por más de cien años. Francisco Javier Zaldúa (1882): Abogado y político liberal. Es el único presidente colombiano fallecido en ejercicio del cargo, en 1882, apenas ocho meses después de asumir la presidencia.

Abogado y político liberal. Es el único presidente colombiano fallecido en ejercicio del cargo, en 1882, apenas ocho meses después de asumir la presidencia. José Eusebio Otálora (1882–1884): Abogado liberal cundinamarqués que asumió la presidencia tras la muerte de Zaldúa. Su gobierno estuvo marcado por la creciente tensión entre liberales independientes y radicales, que facilitó el regreso de Núñez al poder.

Abogado liberal cundinamarqués que asumió la presidencia tras la muerte de Zaldúa. Su gobierno estuvo marcado por la creciente tensión entre liberales independientes y radicales, que facilitó el regreso de Núñez al poder. Carlos Holguín Mallarino (1888–1892): Político conservador y sobrino del expresidente Manuel María Mallarino. Gobernó en representación de Rafael Núñez, quien por razones de salud no ejerció personalmente el cargo durante este período. Impulsó obras públicas y mantuvo el orden conservador de la Regeneración.

Político conservador y sobrino del expresidente Manuel María Mallarino. Gobernó en representación de Rafael Núñez, quien por razones de salud no ejerció personalmente el cargo durante este período. Impulsó obras públicas y mantuvo el orden conservador de la Regeneración. Manuel Antonio Sanclemente (1898–1900): Abogado conservador que asumió la presidencia a los 84 años, siendo el mandatario de mayor edad en la historia del país. Su gobierno fue incapaz de manejar la grave crisis política y económica, y fue derrocado por su propio vicepresidente.

Presidentes de Colombia del siglo XX

José Manuel Marroquín (1900–1904): Escritor, filólogo y político conservador que llegó al poder mediante el golpe contra Sanclemente. Su gobierno estuvo marcado por la devastadora Guerra de los Mil Días (1899–1902) y por la separación de Panamá en 1903, uno de los eventos más dolorosos de la historia colombiana.

Escritor, filólogo y político conservador que llegó al poder mediante el golpe contra Sanclemente. Su gobierno estuvo marcado por la devastadora Guerra de los Mil Días (1899–1902) y por la separación de Panamá en 1903, uno de los eventos más dolorosos de la historia colombiana. Rafael Reyes (1904–1909): General y explorador que gobernó de forma autoritaria. Impulsó la modernización económica, reorganizó el ejército y logró la primera indemnización de Estados Unidos por la pérdida de Panamá. Renunció ante la presión popular en 1909.

General y explorador que gobernó de forma autoritaria. Impulsó la modernización económica, reorganizó el ejército y logró la primera indemnización de Estados Unidos por la pérdida de Panamá. Renunció ante la presión popular en 1909. Ramón González Valencia (1909–1910): General conservador que asumió la presidencia tras la renuncia de Reyes. Su breve gobierno tuvo como principal tarea convocar a la Asamblea Nacional que reformó la Constitución en 1910, sentando las bases de un sistema más democrático.

General conservador que asumió la presidencia tras la renuncia de Reyes. Su breve gobierno tuvo como principal tarea convocar a la Asamblea Nacional que reformó la Constitución en 1910, sentando las bases de un sistema más democrático. Carlos E. Restrepo (1910–1914): Jurista antioqueño que presidió la Asamblea Constituyente de 1910. Su gobierno se destacó por la reconciliación nacional y la defensa del orden constitucional. Fue el primer presidente elegido directamente por voto popular bajo las nuevas reglas.

Jurista antioqueño que presidió la Asamblea Constituyente de 1910. Su gobierno se destacó por la reconciliación nacional y la defensa del orden constitucional. Fue el primer presidente elegido directamente por voto popular bajo las nuevas reglas. José Vicente Concha (1914–1918): Abogado y diplomático conservador. Mantuvo a Colombia neutral durante la Primera Guerra Mundial. Su gobierno inició las negociaciones con Estados Unidos para obtener una indemnización definitiva por la pérdida de Panamá.

Abogado y diplomático conservador. Mantuvo a Colombia neutral durante la Primera Guerra Mundial. Su gobierno inició las negociaciones con Estados Unidos para obtener una indemnización definitiva por la pérdida de Panamá. Marco Fidel Suárez (1918–1921): Escritor, filólogo y político conservador de origen humilde. Fue el primero en proponer la "Doctrina Respice Polum", que orientó la política exterior colombiana hacia Estados Unidos. Renunció a la presidencia presionado por escándalos de corrupción.

Escritor, filólogo y político conservador de origen humilde. Fue el primero en proponer la "Doctrina Respice Polum", que orientó la política exterior colombiana hacia Estados Unidos. Renunció a la presidencia presionado por escándalos de corrupción. Pedro Nel Ospina (1922–1926): Ingeniero y general, hijo del expresidente Mariano Ospina Rodríguez. Durante su administración creó el Banco de la República y avanzó significativamente en obras públicas como carreteras, ferrocarriles, represas y oleoductos.

Ingeniero y general, hijo del expresidente Mariano Ospina Rodríguez. Durante su administración creó el Banco de la República y avanzó significativamente en obras públicas como carreteras, ferrocarriles, represas y oleoductos. Miguel Abadía Méndez (1926–1930): Abogado y escritor conservador. Su gobierno terminó la llamada "hegemonía conservadora" de 44 años. Es recordado tristemente por la masacre de las bananeras en 1928, cuando el ejército reprimió una huelga de trabajadores de la United Fruit Company.

Abogado y escritor conservador. Su gobierno terminó la llamada "hegemonía conservadora" de 44 años. Es recordado tristemente por la masacre de las bananeras en 1928, cuando el ejército reprimió una huelga de trabajadores de la United Fruit Company. Enrique Olaya Herrera (1930–1934): Primer presidente liberal tras 44 años de hegemonía conservadora. Fue uno de los estadistas más distinguidos de la generación del Centenario. Le tocó enfrentar la guerra con Perú en 1932 y la Gran Depresión mundial.

Enrique Olaya Herrera fue el primer presidente liberal tras 44 años de presidencias conservadora



Primer presidente liberal tras 44 años de hegemonía conservadora. Fue uno de los estadistas más distinguidos de la generación del Centenario. Le tocó enfrentar la guerra con Perú en 1932 y la Gran Depresión mundial. Alfonso López Pumarejo (1934–1938 / 1942–1945): Uno de los presidentes más reformistas de la historia del país. Su primera administración, "La Revolución en Marcha", modernizó la educación, reconoció los derechos laborales y reformó la Constitución. Fue padre del también presidente Alfonso López Michelsen.

Uno de los presidentes más reformistas de la historia del país. Su primera administración, "La Revolución en Marcha", modernizó la educación, reconoció los derechos laborales y reformó la Constitución. Fue padre del también presidente Alfonso López Michelsen. Eduardo Santos (1938–1942): Periodista y fundador del diario El Tiempo. Su gobierno, llamado "La Gran Pausa", moderó las reformas de López Pumarejo y mantuvo a Colombia neutral durante la Segunda Guerra Mundial.

Periodista y fundador del diario El Tiempo. Su gobierno, llamado "La Gran Pausa", moderó las reformas de López Pumarejo y mantuvo a Colombia neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Alberto Lleras Camargo (1945–1946 / 1958–1962): Estadista liberal y primer secretario general de la OEA. Su segundo gobierno inauguró el Frente Nacional, el acuerdo de alternancia entre liberales y conservadores que buscó poner fin a La Violencia. Fue uno de los grandes arquitectos de la democracia colombiana del siglo XX.

Estadista liberal y primer secretario general de la OEA. Su segundo gobierno inauguró el Frente Nacional, el acuerdo de alternancia entre liberales y conservadores que buscó poner fin a La Violencia. Fue uno de los grandes arquitectos de la democracia colombiana del siglo XX. Mariano Ospina Pérez (1946–1950): Ingeniero y político conservador, nieto del expresidente Mariano Ospina Rodríguez. Su gobierno fue marcado por el inicio de "La Violencia" y por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, que desató el Bogotazo.

Ingeniero y político conservador, nieto del expresidente Mariano Ospina Rodríguez. Su gobierno fue marcado por el inicio de "La Violencia" y por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, que desató el Bogotazo. Laureano Gómez (1950–1953): Político conservador de línea dura. Su gobierno profundizó el conflicto bipartidista y fue marcado por una feroz represión. Fue derrocado por el golpe del general Gustavo Rojas Pinilla en junio de 1953.

Político conservador de línea dura. Su gobierno profundizó el conflicto bipartidista y fue marcado por una feroz represión. Fue derrocado por el golpe del general Gustavo Rojas Pinilla en junio de 1953. Gustavo Rojas Pinilla (1953–1957): Único militar que tomó el poder por golpe de Estado en el siglo XX. Su gobierno populista construyó obras importantes como el aeropuerto El Dorado e implantó la televisión pública en Colombia. Fue derrocado por una junta militar en 1957 ante el rechazo de liberales y conservadores.

Único militar que tomó el poder por golpe de Estado en el siglo XX. Su gobierno populista construyó obras importantes como el aeropuerto El Dorado e implantó la televisión pública en Colombia. Fue derrocado por una junta militar en 1957 ante el rechazo de liberales y conservadores. Guillermo León Valencia (1962–1966): Político conservador e hijo del poeta Guillermo Valencia. Su gobierno enfrentó el auge de las primeras guerrillas marxistas surgidas en el contexto del Frente Nacional, entre ellas las FARC y el ELN.

Político conservador e hijo del poeta Guillermo Valencia. Su gobierno enfrentó el auge de las primeras guerrillas marxistas surgidas en el contexto del Frente Nacional, entre ellas las FARC y el ELN. Carlos Lleras Restrepo (1966–1970) Abogado y economista liberal. Promovió la creación del Pacto Andino, modernizó el Estado y avanzó en la reforma agraria. Su gobierno fortaleció las instituciones y propició el desarrollo industrial del país.

Abogado y economista liberal. Promovió la creación del Pacto Andino, modernizó el Estado y avanzó en la reforma agraria. Su gobierno fortaleció las instituciones y propició el desarrollo industrial del país. Misael Pastrana Borrero (1970–1974): Político conservador cuya elección fue muy disputada frente al general Rojas Pinilla. Su mandato cerró el ciclo del Frente Nacional, el último gobierno de alternancia pactada entre los dos partidos tradicionales.

Político conservador cuya elección fue muy disputada frente al general Rojas Pinilla. Su mandato cerró el ciclo del Frente Nacional, el último gobierno de alternancia pactada entre los dos partidos tradicionales. Alfonso López Michelsen (1974–1978): Hijo del expresidente Alfonso López Pumarejo. Fue el primer gobierno tras el Frente Nacional en competencia electoral abierta. Su mandato enfrentó una fuerte inflación y fue el primero en confrontar el creciente poder del narcotráfico.

Hijo del expresidente Alfonso López Pumarejo. Fue el primer gobierno tras el Frente Nacional en competencia electoral abierta. Su mandato enfrentó una fuerte inflación y fue el primero en confrontar el creciente poder del narcotráfico. Julio César Turbay (1978–1982): Político liberal que gobernó durante el auge del narcotráfico y las acciones guerrilleras. Promulgó el polémico Estatuto de Seguridad, criticado por violaciones a los derechos humanos. Fue el único presidente sin título universitario formal, aunque recibió posteriormente varios doctorados honoris causa.

Político liberal que gobernó durante el auge del narcotráfico y las acciones guerrilleras. Promulgó el polémico Estatuto de Seguridad, criticado por violaciones a los derechos humanos. Fue el único presidente sin título universitario formal, aunque recibió posteriormente varios doctorados honoris causa. Belisario Betancur (1982–1986): Político conservador de origen muy humilde que intentó el primer proceso de paz con las guerrillas. Su gobierno fue sacudido por la toma del Palacio de Justicia por el M-19 en 1985, con trágicos resultados. Fue el expresidente colombiano con más larga vida pospresidencial, fallecido el 7 de diciembre de 2018 a los 95 años.

Político conservador de origen muy humilde que intentó el primer proceso de paz con las guerrillas. Su gobierno fue sacudido por la toma del Palacio de Justicia por el M-19 en 1985, con trágicos resultados. Fue el expresidente colombiano con más larga vida pospresidencial, fallecido el 7 de diciembre de 2018 a los 95 años. Virgilio Barco (1986–1990): Ingeniero y político liberal. Gobernó en pleno auge de la violencia del cartel de Medellín. Impulsó la desmovilización del M-19 y sentó las bases para la Asamblea Nacional Constituyente que transformaría al país.

Ingeniero y político liberal. Gobernó en pleno auge de la violencia del cartel de Medellín. Impulsó la desmovilización del M-19 y sentó las bases para la Asamblea Nacional Constituyente que transformaría al país. César Gaviria (1990–1994): Político liberal que convocó la Asamblea Nacional Constituyente dando origen a la Constitución de 1991, la más moderna de la historia colombiana. También impulsó la apertura económica para integrar a Colombia en la economía global, política que generó profundas controversias.

Político liberal que convocó la Asamblea Nacional Constituyente dando origen a la Constitución de 1991, la más moderna de la historia colombiana. También impulsó la apertura económica para integrar a Colombia en la economía global, política que generó profundas controversias. Ernesto Samper (1994–1998): Político liberal cuyo gobierno quedó marcado por el escándalo del Proceso 8.000. Se le reconocen logros en políticas sociales para luchar contra la pobreza, pero su gobierno se vio deslegitimado por las acusaciones de haber recibido dineros del narcotráfico para financiar su campaña.

Político liberal cuyo gobierno quedó marcado por el escándalo del Proceso 8.000. Se le reconocen logros en políticas sociales para luchar contra la pobreza, pero su gobierno se vio deslegitimado por las acusaciones de haber recibido dineros del narcotráfico para financiar su campaña. Andrés Pastrana (1998–2002): Político conservador e hijo del expresidente Misael Pastrana. Su administración es recordada por el fracaso del proceso de negociación del Caguán con las FARC. También implementó el Plan Colombia, en alianza con Estados Unidos, para combatir el narcotráfico y modernizar las Fuerzas Militares.

Presidentes de Colombia del siglo XXI

Álvaro Uribe Vélez (2002–2010) Gobernó dos períodos consecutivos gracias a una reforma constitucional. Su política de Seguridad Democrática logró debilitar militarmente a las FARC y promovió la desmovilización de grupos paramilitares, aunque fue cuestionado por los escándalos de los "falsos positivos" y la parapolítica.

Gobernó dos períodos consecutivos gracias a una reforma constitucional. Su política de Seguridad Democrática logró debilitar militarmente a las FARC y promovió la desmovilización de grupos paramilitares, aunque fue cuestionado por los escándalos de los "falsos positivos" y la parapolítica. Juan Manuel Santos (2010–2018): Político liberal que llevó a cabo el proceso de paz con las FARC, cuyas negociaciones comenzaron en 2012 en Oslo y culminaron con el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto en 2016. Recibió el Premio Nobel de Paz ese mismo año.

Político liberal que llevó a cabo el proceso de paz con las FARC, cuyas negociaciones comenzaron en 2012 en Oslo y culminaron con el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto en 2016. Recibió el Premio Nobel de Paz ese mismo año. Iván Duque (2018–2022): Abogado y economista, fue el presidente más joven de la era moderna al asumir con 41 años. Su gobierno enfrentó el estallido social de 2021 y fue criticado por una reforma tributaria que generó protestas masivas en todo el país.

Gustavo Petro comenzó su mandato en agosto de 2022 y se espera que termine en agosto de 2026