Elecciones en Colombia: quién es Iván Cepeda, el candidato a presidente (Foto: redes sociales)

El próximo domingo 31 de mayo serán las elecciones generales de Colombia 2026 y el candidato presidencial Iván Cepeda se posiciona como uno de los favoritos en las encuestas. El líder de la coalición de izquierda Pacto Histórico compite en la carrera por la presidencia con el apoyo del actual mandatario Gustavo Petro.

El candidato presidencial se presentará acompañado por la senadora indígena Aida Quilcué. La dupla cuenta con el apoyo de Petro, de organizaciones campesinas y de los pueblos indígenas.

Quién es Iván Cepeda, el favorito a ganar las elecciones presidenciales de Colombia

Iván Cepeda Castro nació en Bogotá el 24 de octubre de 1962; es político y defensor de derechos humanos. El candidato es filósofo de la Universidad de Sofía, en Bulgaria, y se ha consolidado como una figura de las más influyentes de la izquierda colombiana contemporánea.

El líder de izquierda es hijo del político comunista Manuel Cepeda Vargas que fue asesinado por agentes del Estado en complicidad con paramilitares el 9 de agosto de 1994. Esto lo vinculó desde joven a las causas de derechos humanos. Tras exiliarse varias veces, Iván Cepeda comenzó a liderar el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice).

(Créditos: el País)

Su activismo lo llevó hasta el Congreso donde fue representante a la Cámara entre 2010 y 2014 y, desde 2012, fue facilitador del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, el cual se firmó en 2016. Actualmente, es senador y presidente de la Comisión de Paz del Senado.

También formó parte del equipo negociador del gobierno de Gustavo Petro en los diálogos con el ELN y es uno de los principales arquitectos de la política de "paz total".

Cómo llegó a posicionarse Cepeda como el sucesor de Petro

Cepeda fue definido como candidato presidencial en octubre de 2025 con 2.840.797 votos en la consulta presidencial interna de Pacto Histórico. Hasta hace unos meses no se proyectaba como el candidato fijo de la izquierda. Sin embargo, todo cambió cuando se definicó el caso contra Álvaro Uribe Vélez, en el que la justicia declaró al expresidente culpable de fraude procesal y soborno a testigos. Cepeda fue uno de los principales litigantes en su contra.

El dirigente de Pacto Histórico, quien fue víctima y testigo en ese juicio, se disparó como el precandidato favorito. Actualmente, su candidatura representa la continuidad ideológica del proyecto progresista de Petro, con ejes como la profundización de la "Paz Total", reforma agraria, justicia social, protección ambiental y fortalecimiento del Estado social.