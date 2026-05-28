Qué dijo Mara Wilson sobre la manipulación de sus fotos.

Una sola película le bastó a Mara Wilson (38) para convertirse en una querida figura del cine, Matilda. La estrella de la película infantil de 1996 volvió a ser foco de las noticias por una reciente entrevista en la que reveló el calvario que la llevó a alejarse de Hollywood, a pesar de seguir ejerciendo como actriz.

En una entrevista con la revista People, Mara Wilson contó que en la actualidad su carrera de actriz está dedicada a grabar audiolibros porque eso le permite hacer lo que en realidad siempre ha querido, "contar historias". “Lo único que siempre quise hacer fue contar historias, escribir historias e interpretar historias... Así que creo que tiene sentido que ahora mi trabajo sea narrarlas. Los audiolibros y la locución son ámbitos donde puedes ser cualquier cosa. He interpretado a criminales, a monjas, a Campanilla", sostuvo la actriz que es la voz de Wombat Waiting, una novela para jóvenes de la autora Katherine Applegate.

Qué hizo que Mara Wilson se aleje de Hollywood

Pero luego, la actriz reveló a The Guardian el motivo que la llevó a alejarse de Hollywood, en un artículo que firmó y acompañó con este mensaje: “Necesitamos hacer algo más con la IA y el material de abuso sexual infantil. Lo sé, porque viví una pesadilla similar”. En la nota, Mara Wilson sostuvo que fue víctima de “víctima de explotación sexual por parte de desconocidos” y que, “antes incluso de entrar en el instituto, mi imagen ya había sido utilizada para material de abuso sexual infantil. Aparecí en páginas web fetichistas y me retocaron con Photoshop para convertirme en pornografía”.

Esta no es la primera vez que Mara Wilson habló de los ataques que recibió en las redes sociales. Años atrás, en un artículo de The Guardian la actriz explicó que el único lugar en el que se encontraba segura cuando era niña era en los sets, en compañía de los directores, ya que la prensa e internet generaban un escenario muy complejo. “Había personas que me enviaban cartas inapropiadas y publicaban cosas sobre mí en línea. Vi lo que publicaban en internet cuando tenía 12 años y vi cosas muy tristes. La gente no se da cuenta de lo que pesa hablar de manera constante con la prensa”, declaró.