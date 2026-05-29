Nubosidad y frío en CABA y el Conurbano: así será el viernes 29 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo de este 28 de mayo en Buenos Aires y alrededores. Este jueves regresará la neblina por la madrugada y se mantendrá hasta la tarde, mientras que el cielo continuará mayormente nublado hasta la noche. Al tiempo que la temperatura se ubicará entre los 11°C de mínima y los 16°C de máxima.

El pronóstico del tiempo extendido para el AMBA, según el SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para los siguientes días de la última semana de mayo 2026 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo a los especialistas, se irá la neblina, pero se mantendrá la nubosidad y las frescas temperaturas:

Viernes 29: continuará la nubosidad y la temperatura se mantendrá baja, pero agradable, entre una mínima de 12°C y una máxima de 16°C.

continuará la nubosidad y la temperatura se mantendrá baja, pero agradable, entre y una máxima de 16°C. Sábado 30: el cielo estará mayormente nublado y la temperatura se encontrará entre una mínima de 10°C y una máxima de 18°C.

Cuándo empieza el invierno en Argentina 2026: la fecha exacta

Algunos consideran que el invierno comienza el 1° de junio, cuando empiezan formalmente los tres meses más fríos del año y arranca el período que los climatólogos usan para facilitar comparaciones entre distintos años y, si bien las temperaturas continúan bajas, el invierno oficial no comienza hasta mediados de junio.

Sin embargo, desde el punto de vista astronómico y oficial, la fecha exacta del comienzo del invierno está marcada por el solsiticio de invierno, es decir, el momento en el que el eje terrestre aleja al hemisferio sur lo máximo posible del Sol. En ese sentido, en Argentina el invierno comienza oficialmente el domingo 21 de junio a las 05:24 de la mañana, según el Instituto de Astrofísica de La Plata.

El invierno comenzará oficialmente el 21 de junio

A partir de ese momento comienzan los días más cortos y las temperaturas mucho más bajas, la estación se extiende hasta el equinoccio de primavera, que este año está previsto para el 22 de septiembre.

Incluso, el solsticio del 21 de junio trae la noche más larga del año. En Buenos Aires, ese día el Sol apenas permanecerá visible unas nueve horas, dejando cerca de quince horas de oscuridad. Desde ese punto en adelante, los días comienzan a ganar luz de a minutos, de manera casi imperceptible, hasta que el otoño del hemisferio norte y la primavera del sur vuelven a equilibrar la balanza.