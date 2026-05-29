El día que Paloma Valencia elogió el discurso de Milei: ¿Un nuevo eje de derecha en Latinoamérica?

Las elecciones presidenciales de Colombia serán el próximo domingo 31 de mayo y, entre los 14 candidatos, se destaca la derechista Paloma Valencia. La candidata de Centro Democrático ha elogiado en diferentes ocasiones al presidente argentino Javier Milei y hasta celebró su triunfo en 2024.

El día que Paloma Valencia elogió el discurso de Javier Milei: qué dijo la candidata de derecha

Uno de los discursos más polémicos del Presidente argentino ocurrió en 2024 ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York cuando apuntó contra el organismo por la Agenda 2030 y lo acusó de tener un "programa de gobierno supranacional de corte socialista”. El discurso fue elogiado por la derecha de diferentes partes del mundo, fundamentalmente por la idea de ir contra la "agenda woke". Por eso la, en aquel entonces, legisladora opositora salió a apoyar al libertario.

“Me encantó el discurso de Javier Milei proponiendo una nueva agenda para la ONU: la defensa de la libertad. No más neutralidad; defender la democracia y la libertad es el imperativo", consideró Valencia en su cuenta de X donde reposteó un fragmento del discurso. Incluso cerró con la frase de Milei al escribir "Viva la libertad, carajo”.

En concreto, en el fragmento que compartió, Milei decía: “Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron. Si la Agenda 2030 fracasó, como reconocen sus propios promotores, la respuesta debería ser preguntarnos si no fue un programa mal concebido desde el inicio. Aceptar esa realidad y cambiar el rumbo".

Paloma Valencia también celebró el triunfo de Javier Milei en 2024

El discurso de Milei contra la ONU no fue la única vez que Valencia se mostró de acuerdo con el mandatario libertario. La ahora candidata presidencial ya había celebrado que Milei llegara a la Presidencia argentina. Por lo que, en caso de ser elegida, podría tener una buena relación bilateral con el argentino.

"Muchos me vienen preguntando qué significa que gane Milei en Argentina. Creo que es un gran cambio porque rompe con la demagogia en Argentina", consideró en un posteo que hizo tras la victoria de Milei, y en su video incluso apuntó contra el kirchnerismo.

Respecto a la figura del libertario, opinó en noviembre de 2024: "Milei tiene la determinación para transformar el país, reconstruir instituciones y fomentar un sector privado que combata la pobreza". Aunque sostuvo que los argentinos iban a tener que "tener paciencia" para que "el camino de la libertad económica produzca los frutos que necesitan".