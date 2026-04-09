Ante la lluvia de críticas y denuncias, Milei reconoce "meses duros" y pide "paciencia"

En medio de los escándalos que sacuden al Gobierno Nacional y tras meses de malos números de inflación, empleo y actividad económica que multiplicaron las críticas en los medios y la calle, el presidente Javier Milei reconoció este jueves que la sociedad atravesó momentos "duros" en el último tiempo y pidió "paciencia" para el resto de su mandato.

"Sabemos que estos últimos meses fueron duros. Y no es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado", escribió Milei en su cuenta de X. Pese a admitir la crisis, aseguró que las críticas en los medios son un "relato". "Resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que 'todo está mal' cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años", sostuvo.

Para Milei, los "datos" en los que se apoya el Gobierno Nacional son "contundentes" y validan su gestión, a un año y medio de las elecciones presidenciales de 2027. "La Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico", agregó el Presidente.

Si bien quiso defender de esta manera el rumbo de su administración, el Presidente hizo una breve autocrítica sobre lo vivido por la sociedad, inmersa en inflación por arriba del aumento de salarios promedio, una fuerte caída interanual de la actividad industrial y un récord de morosidad en tarjetas y préstamos personales.

"¿Significa esto que todos están mejor? No. Y sería intelectualmente deshonesto afirmarlo. Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución", planteó Milei, y luego agregó: "Precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos. Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado".

Los datos que desmienten a Milei

Pese a los esfuerzos del Presidente y distintos funcionarios de su Gabinete como Luis Caputo y Sandra Pettovello, que salieron a compartir su posteo en redes, hay diversos segmentos de la economía que están en retroceso desde diciembre 2023.

Recientemente, datos oficiales del Indec revelaron que en febrero de 2026 la industria se contrajo 8,7% respecto de igual período del 2025. Entre los sectores de mayor incidencia, se registraron bajas en "Alimentos y bebidas" (6,9%), "Maquinaria y equipo” (29,4%) y "Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes" (24,6%), junto con retrocesos relevantes en textiles, indumentaria y productos metálicos, todos rubros que ven paralizada su capacidad de generar empleo.

En simultáneo, los salarios volvieron a perder frente a la inflación, según las últimas mediciones oficiales. De acuerdo al informe del Indec sobre enero, el índice de salarios registrados registró un incremento de 2% en comparación con diciembre del año anterior, y se ubicó por debajo de la inflación del primer mes del año, que llegó al 2,9%.

Frente al aumento de los precios y la baja actividad económica, cada vez más familias ven comprometidos sus salarios para poder llegar a fin de mes y tienen inconvenientes para pagar sus tarjetas de crédito y sus préstamos.

Según los últimos datos difundidos por el Banco Central (BCRA), la proporción de créditos en situación irregular dentro de los hogares se ubicaba en 2,67% a comienzos de 2025. Un año después, en enero de 2026, ese nivel escaló hasta 10,6% y así marcó un fuerte deterioro en la capacidad de pago de las familias.