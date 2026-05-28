Alivio al bolsillo: La Rioja evalúa mejoras salariales y busca sostener la ayuda a jubilados de la provincia

El Gobierno de La Rioja informó que evalúa un posible incremento salarial para trabajadores estatales y analiza además la continuidad de la denominada “quincenita” para jubilados, un beneficio provincial que vence en septiembre. Por su parte, el gobernador, Ricardo Quintela, estudia distintas alternativas financieras para sostener medidas de alivio económico en un contexto nacional complejo.

En declaraciones a medios locales, el secretario general de la Gobernación de La Rioja, Ricardo Herrera, destacó: "El Gobernador está analizando dentro de la estructura de gobierno la posibilidad de un aumento, porque entiende que son momentos difíciles de la economía del país y de la provincia, que tiene una gran dependencia del empleado público".

El funcionario señaló que el Ejecutivo provincial trabaja actualmente en previsiones presupuestarias y en una reasignación del gasto público con el objetivo de consolidar las proyecciones financieras necesarias para avanzar con nuevas medidas salariales.

Reasignación de recursos y situación financiera

En ese marco, garantizó el pago de sueldos y del medio aguinaldo para los trabajadores estatales, aunque reconoció que las cuentas provinciales atraviesan un escenario complejo. “La situación financiera es bastante difícil”, admitió.

Herrera explicó además que el Gobierno riojano solicitó un adelanto de coparticipación federal a la Nación para aliviar las cuentas públicas y garantizar el funcionamiento de la administración provincial. Según detalló, hasta el momento solo dos provincias recibieron esos adelantos y La Rioja integra el grupo de distritos que todavía aguardan una respuesta del Gobierno nacional.

Consultado sobre posibles condicionamientos políticos en torno al envío de fondos, Herrera se refirió al rol del diputado nacional Martín Menem y pidió que las diferencias partidarias no interfieran en cuestiones institucionales: "Quiero creer que no es el obstaculizador".

"Flaco favor le haría el diputado Menem si se pone a obstaculizar una gestión en beneficio de miles de riojanos que lo votaron y de los que no lo votaron”, expresó. El funcionario sostuvo que las gestiones con el Ministerio del Interior se desarrollan por vías institucionales y remarcó que el objetivo es asegurar recursos para toda la población riojana.

La continuidad de la “quincenita”

Otro de los puntos abordados por Herrera fue la posible prórroga de la denominada “quincenita”, un adicional provincial destinado a jubilados riojanos que vence en septiembre de este año. Según explicó, el equipo económico provincial ya trabaja en alternativas para sostener el beneficio, que busca complementar ingresos y evitar que los adultos mayores perciban únicamente la jubilación mínima nacional.

El secretario general destacó además el volumen de recursos que maneja la provincia para sostener distintas políticas públicas y recordó que el Estado provincial debe garantizar ingresos para aproximadamente 70 mil empleados públicos.

También mencionó otras medidas de asistencia implementadas por el Gobierno riojano, como el subsidio a la energía eléctrica que, según indicó, alcanza a más de 156 mil usuarios residenciales, 30 mil comercios y unos 2 mil productores.

Finalmente, Herrera defendió el modelo de gestión provincial y aseguró que el objetivo del Gobierno acompañar a trabajadores, jubilados y sectores vulnerables frente al contexto económico nacional. "Esta es una provincia que muestra que un modelo de gobierno es posible cuidando al vecino, al adulto mayor y al trabajador. Y lo digo yo, que miro las cuentas públicas todos los días", concluyó.