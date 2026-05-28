Demoras y complicaciones en el Tren Roca por accidente en Lomas de Zamora

Durante la mañana de este jueves, el servicio del Tren Roca se encuentra interrumpido en los ramales Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley, debido a un incidente ocurrido en en el paso a nivel Boedo, Lomas de Zamora. Según trascendió, el hecho se produjo alrededor de las 7:43, cuando una formación colisionó con una persona en esa localidad, lo que derivó en demoras y modificaciones en la frecuencia habitual.

Como consecuencia, miles de pasajeros que se dirigían hacia Constitución en el inicio de la jornada laboral enfrentaron complicaciones, con trenes que circulaban con retrasos y servicios alterados. En este contexto, la empresa ferroviaria informó que los ramales afectados continuarán funcionando con demoras y cancelaciones, mientras se realizan las tareas correspondientes para restablecer la circulación.

Pasadas las 9 de la mañana de este jueves, el servicio comenzó a restablecer el servicio por vías alternativas pero con demoras, según detallaron fuentes oficiales. Los ramales Alejandro Korn, Ezeiza, Bosques vía Temperley continúa con complicaciones tras el accidente en Lomas de Zamora.

Cuál es el aumento de trenes

El Gobierno nacional volvió a aumentar las tarifas del transporte de colectivos del AMBA y de los trenes metropolitanos y de larga distancia desde el 18 de mayo, con subas escalonadas que llegarán incluso hasta septiembre próximo.

Así lo hizo la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, al convocar a una instancia de consulta pública para avanzar en la actualización de las tarifas del transporte público automotor y ferroviario de jurisdicción nacional. La iniciativa contempla nuevos cuadros tarifarios que, una vez que sean ratificados tras el proceso participativo no vinculante.

Mayo de 2026

Sección 1 (0-12 km): $330

Sección 2 (12-24 km): $429

Sección 3 (+24 km): $528

Junio de 2026

Sección 1 (0-12 km): $380

Sección 2 (12-24 km): $494

Sección 3 (+24 km): $608

Julio de 2026

Sección 1 (0-12 km): $430

Sección 2 (12-24 km): $559

Sección 3 (+24 km): $688

Agosto de 2026

Sección 1 (0-12 km): $480

Sección 2 (12-24 km): $624

Sección 3 (+24 km): $768

Septiembre de 2026

Sección 1 (0-12 km): $530

Sección 2 (12-24 km): $689

Sección 3 (+24 km): $848