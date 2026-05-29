Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 29 de mayo 2026

Cuenta DNI.

Cuenta DNI es una de las herramientas más utilizadas por miles de familias bonaerenses para enfrentar el impacto de la inflación y el aumento sostenido del consumo cotidiano. Con descuentos en alimentos, comercios barriales, supermercados y ferias, la billetera virtual del Banco Provincia actualizó en mayo de 2026 una batería de beneficios que promete aliviar el bolsillo.

La gran novedad del mes es el regreso de las tres cuotas sin interés para pagos realizados con tarjeta de crédito vinculada a Cuenta DNI mediante tecnología NFC. En paralelo, continúan las promociones clásicas en negocios de cercanía y cadenas adheridas.

Qué descuentos de Cuenta DNI se pueden usar hoy viernes 29 de mayo

Este viernes continúan vigentes varios de los beneficios más utilizados por quienes usan Cuenta DNI, especialmente en compras cotidianas y comercios de barrio.

Comercios de cercanía

Los usuarios pueden acceder a un 20% de descuento de lunes a viernes, lo que incluye carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. El tope es de $5.000 por semana y por persona, alcanzable con consumos de hasta $25.000.

Ferias y mercados bonaerenses

Sigue activo el 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona. El reintegro se alcanza con compras de $15.000.

Cuenta DNI.

Universidades, clubes y entidades educativas

Cuenta DNI mantiene el beneficio del 40% de descuento diario en espacios educativos, clubes y eventos adheridos. El límite también es de $6.000 semanales.

Marcas destacadas

Hay un 30% de descuento todos los días en marcas seleccionadas, con un tope mensual de $15.000 por persona.

Cuotas sin interés y promociones de Cuenta DNI que vuelven el fin de semana

Uno de los anuncios más importantes de mayo fue la reaparición del beneficio de hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI al realizar pagos NFC o “sin contacto”. La promoción aplica de lunes a domingo en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos.

Además, desde el sábado volverán los descuentos en gastronomía:

25% de descuento en locales gastronómicos adheridos.

Tope de reintegro de $8.000 semanales.

El beneficio se alcanza con consumos de hasta $32.000.

La misma promoción aplica en locales FULL de YPF adheridos, aunque no incluye la compra de combustibles.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI