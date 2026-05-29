Del motoarbolito a los giros de personas que no lo conocen: los testimonios que complican a Espert

"No recuerdo haber hecho una transferencia al político José Luis Espert, pero si recuerdo haber hecho una transferencia a una persona que se llamaba igual. Fue hace bastante, cuando compré dólares en el mercado informal y me pidieron hacer una transferencia". La declaración corresponde a una de las nueve personas que la semana pasada brindaron testimonial en la causa que investiga a José Luis Espert por presunto lavado de dinero. Nueve personas que, según los registros que constan en la causa que llevan adelante el juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, le hicieron transferencias millonarias a “El profe” en un plazo de dos años y que, tal como sostuvieron ante la justicia federal de San Isidro, ni siquiera conocen al exdiputado de La Libertad Avanza.

Como reveló El Destape, Espert se valió de distintos instrumentos para introducir dinero no declarado al sistema y solventar su estilo de vida, el cual se encareció tras conocer a Federico “Fred” Machado, el empresario argentino que se declaró culpable de los delitos de fraude y lavado de activos ante la justicia de Estados Unidos. En dos años, “El profe” ingresó un total de $ 225.000.000 por caja, cajero autoservicio, transferencias desde sociedades presuntamente fantasmas y personas físicas en su mayor parte de bajos recursos. Solo de estos últimos recibió $ 25.154.119 en 2024 y $ 42.227.000 en los primeros diez meses de 2025, movimientos financieros que solían realizarse el mismo día en que pagaba los consumos de sus tarjetas.

La semana pasada, nueve de esas personas declararon ante el fiscal. Ocho dijeron no conocer al exdiputado más que por los medios de comunicación, pese a haberle transferido millonarias sumas en 2024 y 2025. Una de ellas sí recordó que fue a comprar dólares a calle Florida, y le pidieron transferir el monto en pesos a un alias que arrojó el nombre de José Luis Espert, aunque aclaró que nunca pensó que podría tratarse de “El Profe”.

El noveno testimonio es el del “motoarbolito”, un joven que en septiembre cumplirá 30 años, trabaja como delivery, y contó que en reiteradas ocasioransfnes visitó la casa de José Luis Espert en Beccar para retirar dólares y venderlos en el mercado informal a cambio de una comisión. Se trata de ADRDG, Adan, uno de los casos que como reveló El Destape el 18 de abril le realizó 19 transferencias a Espert por un total de $ 21.449.000. Ahora sabemos que eran el fruto de la venta ilegal de dólares no declarados por “El Profe”.

Adan vive en una humilde casa de La Boca, y pasa muchas horas en la calle por su trabajo para la aplicación Pedidos Ya. En su declaración testimonial contó que aprovechaba sus viajes para, a pedido de familiares o conocidos, comprar y vender dólares. Eran transacciones menores, de 100 o 200 dólares, por las que recibía una comisión de 500 o 1.000 pesos.

La casa de ADRDG, Adán, el motoarbolito que le realizó 19 transferencias a Espert por un total de $ 21.449.000.

Un día un familiar le acercó el dato de una persona que buscaba cambiar dólares por pesos, en montos más abultados a los que Adan estaba acostumbrado a manejar. Esa persona era José Luis Espert.

“Espert le decía (al intermediario, que según declaró Adan sufrió un accidente en enero y -cree- falleció) que quería cambiar, por ejemplo, mil dólares y recibir en consecuencia los pesos mediante transferencia a su cuenta personal. Entonces yo iba al domicilio de Espert para retirar los dólares. Me los daba su mujer, que se presentaba como Mechi. Luego de ahí me iba para el microcentro y caminaba por la calle Florida en busca del mejor precio de cambio que me podía hacer”, declaró ante el fiscal Domínguez. Por cada transacción, cobraba alrededor de 10.000 pesos.

Según su testimonio, la que le entregaba los dólares era María Mercedes “Mechi” González, la esposa del exdiputado. “A Espert lo vi una sola vez en el domicilio, me saludó y me dio la plata en un sobre blanco. Pero esa fue la única vez, porque siempre lo hacía su esposa. Yo calculo que habré ido al domicilio de Espert entre ocho y diez veces”, declaró. En realidad, la fiscalía tiene registradas 19 transacciones.

En esas visitas, Adan siempre era recibido por el perro familiar, “un labrador -creo- color marrón, que me saltaba y me mordía el casco cada vez que entraba” por el portón negro hasta la casa. “Ahí salía Mechi, agarraba el perro y me hacía ingresar por la puerta izquierda, que daba acceso a la cocina” que “tenía una mesa en el medio, ella me ofrecía un vaso de agua y luego me daba el sobre. Yo lo controlaba y me iba para el centro a cambiar los dólares”. Luego, transfería los pesos a la cuenta de Espert en el BBVA. De esta forma tan burda, el economista que daba clases en la UCEMA lavó, entre marzo y septiembre de 2025, unos 20.000 dólares no declarados.

Nadie conoce a Espert

El resto de los testigos que declararon la semana pasada dijo desconocer que le había girado dinero al entonces diputado nacional José Luis Espert.

Uno de ellos, cuyas iniciales son NC, reveló que en una ocasión compró dólares en el mercado informal y le pidieron transferir los pesos a “una persona que se llamaba igual. Me llamó la atención obviamente, pero jamás pensé que era de este político”. Según los registros que constan en la causa, le transfirió un millón de pesos el 12 de diciembre de 2024.

AAS tampoco recuerda haberle transferido dinero a “El Profe”, pero contó que en 2024 tuvo que comprar dólares para saldar una deuda. Los informes bancarios en poder de la fiscalía indican que realizó tres giros por un total de $ 2.485.000 en abril de 2024.

El caso de UO, Uriel, resulta casi inverosímil por el nivel de informalidad que manejaba el entonces presidente de la comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados de la Nación. Uriel relató que en la pandemia se quedó sin trabajo, por eso para sobrevivir “compraba ropa en Once con mi hermana para revender”. Como no tiene cuentas bancarías, sólo Mercado Pago y Ualá, cuando necesitaba hacerse con dinero en efectivo para comprar mercadería, recurría a “personas que estaban caminando por la calle, te cobraban obviamente una comisión, pero te entregan efectivo y vos hacías después la transferencia. Ellos no me decían el nombre de a quién tenía que transferir, me daban un alias”. Así, en octubre de 2024 le transfirió dinero a un alias que la justicia determinó correspondía a José Luis Espert.

LLC es un “arbolito digital” que se dedica a la compraventa de criptoactivos para obtener una ganancia con la diferencia cambiaria. Ante el fiscal, sostuvo: “Con Espert nunca operé en ninguna de mis cuentas, no lo conozco. Sí podría darse la situación de que, como me sucedió más de una vez, en algún momento yo haya necesitado pesos en efectivo, en billete, y me los hayan dado a cambio de una transferencia hacia alguna cuenta. No conocía a su titular”. En total, LLC le giró $ 17.170.500 en varias operaciones entre enero de 2024 y agosto 2025.

Luego de LLC declaró su hermano, PMC, que también le transfirió millones a Espert. Contó que en el mundo de los criptoactivos “hay veces que cuando uno necesita efectivo, dice bueno, yo tengo USDT y otra persona dice me sirven los USDT, ahí me dicen dale transferime, y uno transfiere. También a veces te pide colocar transferencias. En este caso te dicen 'tengo tres o cuatro cuentas de terceros', que no los conocemos, y ahí uno tiene que transferir y pasar el comprobante y ahí liberan el USDT o uno recibe el efectivo”.

Otro testimonio que llamó la atención de los oficiales de justicia fue el de VELB, un hombre de nacionalidad peruana que se definió a sí mismo como “un busca” que actualmente vende figuritas del Mundial y opera por Mercado Pago, porque tenía una cuenta en el Banco Provincia pero “está anulada porque tengo una deuda ahí”. Así y todo, le transfirió $ 1.050.000 a Espert el 19 de junio de 2025. ¿En concepto de qué? No recuerda. El testigo revisó su celular y constató el giro a Espert, aunque dijo no saber “por qué aparece esa transferencia a esta persona. Es rarísimo todo esto”.

Lo que queda cada vez más claro es que los cientos de millones de pesos que ingresaron a las cuentas de Espert para financiar sus gastos no provenían de “asesoramiento empresarial”, como afirmó hasta ahora. Todo indica que armó un rústico sistema de lavado de dinero basado en la venta de dólares que jamás declaró, y que exceden ampliamente los 200.000 verdes de la famosa transferencia de Fred Machado que inició su caída.