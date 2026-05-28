Rusia intensifica la presión sobre Armenia antes de las elecciones de junio

Imagen de archivo del presidente ruso, Vladimir Putin (dcha), y el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, durante una reunión en el Kremlin en Moscú, Rusia.

​Rusia anunció el jueves que impondrá restricciones temporales a algunas importaciones de frutas ‌y hortalizas procedentes ‌de Armenia, en un momento en que Moscú intensifica la presión sobre este país del Cáucaso Meridional antes de las elecciones parlamentarias del 7 de junio.

La agencia rusa de seguridad alimentaria, Rosselkhoznadzor, afirmó que la ​prohibición de importar ⁠a Rusia tomates, pepinos, pimientos, hortalizas ‌de hoja y fresas armenias entrará ⁠en vigor el sábado.

En ⁠los últimos días, Moscú ha expresado su descontento por la relación cada vez más cordial ⁠entre Ereván y Occidente forjada por el ​primer ministro Nikol Pashinyan, quien ‌aspira a un tercer ‌mandato.

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Rusia amenazó el miércoles con suspender o ⁠interrumpir el suministro de petróleo, gas y diamantes en bruto a bajo precio a Armenia si Ereván sigue adelante con ​su solicitud ‌de adhesión a la Unión Europea.

Armenia, una nación sin litoral de unos 3 millones de habitantes, alberga bases militares rusas y depende en gran ⁠medida de Moscú para su abastecimiento energético. El año pasado importó el 82% de su gas de Rusia.

Las restricciones anunciadas el jueves siguen a prohibiciones temporales similares introducidas por Moscú esta semana contra las flores, el agua mineral ‌y el brandy armenios.

Rosselkhoznadzor afirmó que había decidido imponer las prohibiciones tras las visitas de inspección realizadas por sus agentes en empresas agrícolas armenias esta semana.

"La decisión se tomó en ‌respuesta al creciente número de infracciones en el suministro de productos hortofrutícolas armenios a Rusia y ‌para garantizar ⁠la seguridad fitosanitaria. La situación actual supone una amenaza para el estatus ​fitosanitario del territorio del país (Rusia)", declaró Rosselkhoznadzor en un comunicado.

Con información de Reuters