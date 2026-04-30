El escándalo en el vestuario de Racing gracias a Miljevic: “Mintió”

Una respuesta equivocada provocó un duro enfrentamiento entre los jugadores y los dirigentes.

Si se repasa la primera parte de la temporada, el andar de Racing no es el mejor porque está a punto de quedarse afuera de los octavos de final del Torneo Apertura. Además, se debe sumar una novedad que expone un problema dentro del vestuario después de que Matko Miljevic respondiera una pregunta que le realizaron sus compañeros y estos descubrieran que había mentido.

Son varios los jugadores del plantel profesional que se encuentran en un problema con la dirigencia que está encabezada por Diego Milito. Uno fue García Basso, que comunicó que su intención es marcharse de la institución e hizo fuerza para que se lleve a cabo su transferencia a San Lorenzo. Luego se conoció que Facundo Cambeses se encuentra a la espera, y con cierto malestar, de un llamado para mejorar su contrato.

La novedad que se desprende es una que tiene a Matko Miljevic como protagonista a raíz de una charla que se habría dado dentro del vestuario de Racing. “Lo del volante no cayó bien en el vestuario. Uno de los motivos es que les mintió a sus compañeros cuando le preguntaron cuánto ganaba. Mintió y dijo que ganaba tres veces más de lo que en realidad ganaba”, señaló el periodista partidario Pedro Ladanaj en Despertate Racing.

“Por ejemplo, Santiago Sosa, que está peleando un contrato, le pregunta: ‘¿Cuánto ganas?’, y dice: ‘Ah, vos que recién llegás cobras más que yo… Voy a hablar con la dirigencia para regularizar esta situación’”, agregó. Lo cierto es que el capitán protagonizó varios episodios en reclamo de una mejora. Uno de ellos se dio en la provincia de Tucumán con un pedido de reunión con los directivos.

"Un jugador del plantel golpeó la puerta de la dirigencia. Es el señor Santiago Sosa, al que le habían prometido un aumento...", señaló Diego Louzan, periodista de Radio La Red. Los trascendidos exponen que la dirigencia le había prometido un incremento de salario, pero el paso de las semanas no muestra ninguna señal de que se vaya a registrar en su recibo de sueldo.

Es por ello que el volante estaría considerando de gran manera marcharse en el mercado de pases que comenzará después de que el Mundial llegue a su fin. “Santiago Sosa, capitán de Racing, fue sondeado por Rayados (de Monterrey) como posible refuerzo. Va por un bombazo de 9 millones de dólares”, manifestaron desde el medio mexicano Fútbol Total.

“Santiago Sosa, si tiene ganas de hablar, que lo hable, pero decidió no seguir en Racing después de junio. Siente que es destratado y que económicamente no lo atienden como corresponde”, profundizó Jerónimo Torres Santoro en AZZ hace unos días. El paso de las semanas determinará si la dirigencia de la Academia logra desactivar el conflicto que crece dentro del vestuario o arranca la segunda parte de la temporada con varias bajas.