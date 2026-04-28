Arde la última fecha y 10 equipos buscan el pase a playoffs: todas las cuentas

Todas las combinaciones de clasificados posibles para la última fecha.

Arde la última fecha de la etapa regular del Torneo Apertura 2026 en el fútbol argentino, con un panorama bien complejo a la hora de entender todas las posibles combinaciones de resultados de cara a la clasificación a los playoffs. Mientras que los gigantes Boca Juniors y River Plate respiran porque ya consiguieron el boleto a los octavos de final, otros grandes como Independiente, Racing y San Lorenzo sufren de cara a la jornada 9 que fue reprogramada en su momento por el paro.

Por lo tanto, vale la pena hacer un resumen general de lo que ocurre con el máximo certamen de la Primera división. Hay 11 conjuntos ya instalados entre los 16 mejores, 9 eliminados y los 10 restantes que lucharán por el pasaje a la siguiente instancia. Los octavos de final serán a partido único en la cancha del cuadro mejor ubicado en su zona: el primero de un grupo recibirá al octavo del otro, el segundo será local ante el séptimo y así sucesivamente. Si igualaran, habrá una prórroga de 30 minutos y, de persistir el empate, habrá penales.

Se viene la última fecha de la etapa regular del Torneo Apertura 2026: el panorama completo

Los 11 clasificados

Al margen de cuál sea la posición final de cada uno en su zona, quienes ya están adentro de los octavos son el vigente campeón Estudiantes de La Plata, Boca, Vélez, Talleres de Córdoba y Lanús por el Grupo A. En tanto, por el B aparecen en esta lista nada menos que Independiente Rivadavia de Mendoza, River, Argentinos Juniors, Rosario Central, Belgrano de Córdoba y Gimnasia de La Plata.

Los 9 eliminados

Los equipos que ya quedaron afuera de la competencia son Platense, Gimnasia de Mendoza, Central Córdoba de Santiago del Estero, Newell´s y Deportivo Riestra por la Zona A. Por la B, no tienen chances Banfield, Atlético Tucumán, Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto.

Los 10 equipos que luchan por los últimos 5 boletos a los playoffs

Por el Grupo A pujarán San Lorenzo, Independiente, Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia e Instituto de Córdoba. Por el B, aún tienen vida Huracán, Barracas Central, Racing, Tigre y Sarmiento de Junín.

La cuestión es que el "Ciclón" y el "Rojo" chocarán entre sí en el Nuevo Gasómetro, al igual que ocurrirá entre la "Academia" y el "Globo" en Avellaneda. La cuenta en estos casos es sencilla: el que gane cada clásico, entrará a los octavos. El único que clasifica con el empate directamente es San Lorenzo, mientras que los otros tres equipos necesitarán de resultados ajenos.

¿Qué necesita Independiente para clasificar?

Si le gana a San Lorenzo, avanza.

Si empata, necesita que Defensa y Justicia no gane por cinco goles ante Gimnasia de Mendoza de visitante.

Si pierde, necesita que pierda Unión ante Talleres como local y que no gane Defensa.

¿Qué necesita San Lorenzo para clasificar?

Ganarle a Independiente.

Empatar.

Si pierde, precisa que Unión no gane o que Defensa no venza por más de un gol de diferencia con respecto a su propia derrota.

Todas las combinaciones de clasificados posibles para la última fecha.

¿Qué necesita Racing para clasificar?

Ganarle a Huracán.

Empatar, que Barracas Central pierda ante Banfield de local y que no ganen Tigre (ante Rosario Central de visitante) ni Sarmiento (vs. Belgrano en Córdoba).

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino

Los días y horarios de la última fecha

Sábado 2 de mayo

Barracas Central vs. Banfield - 14.00.

Lanús vs. Deportivo Riestra - 14.30.

Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Boca Juniors - 16.15.

San Lorenzo vs. Independiente - 18.45.

Unión de Santa Fe vs. Talleres de Córdoba - 18.45.

Platense vs. Estudiantes de La Plata - 21.15.

Domingo 3 de mayo

Aldosivi vs. Independiente Rivadavia de Mendoza - 13.30.

Rosario Central vs. Tigre - 16.00.

Racing vs. Huracán - 16.00.

Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia - 16.00.

Belgrano vs. Sarmiento de Junín - 16.00.

River Plate vs. Atlético Tucumán - 18.30.

Lunes 4 de mayo