Alarma en Independiente: el polémico gesto de Lomónaco al árbitro por el que podrían suspenderlo

Independiente cayó en el Torneo Apertura y Kevin Lomónaco quedó en el centro de la polémica por un gesto contra Luis Lobo Medina.

La derrota de Independiente ante Deportivo Riestra en el Torneo Apertura dejó mucho más que la complicación para clasificar a los playoffs para el "Rojo". El foco se trasladó al polémico accionar de Kevin Lomónaco, quien apuntó contra el árbitro Luis Lobo Medina con un gesto que podría derivar en sanciones disciplinarias.

El 2-0 sufrido por Independiente frente al "Malevo" expuso algo más profundo que una derrota. El conjunto de Gustavo Quinteros, que llegaba con expectativas de meterse entre los primeros cinco de su zona, se topó con un rival que aún no había ganado en el campeonato, lo que agravó el impacto del resultado.

La frustración dentro del campo se transformó rápidamente en reclamos. Sin embargo, a diferencia de otros encuentros cargados de controversia, no hubo jugadas específicas en las que el arbitraje de Lobo Medina haya incidido directamente en el marcador, ni en los goles ni en acciones determinantes.

Aun así, el clima terminó cargándose de tensión y derivó en una escena que ahora preocupa más que el propio resultado.

El gesto de Lomónaco que encendió la alarma

El momento más caliente de la noche llegó tras el pitazo final, cuando Lomónaco protagonizó una reacción que no pasó desapercibida y que podría traerle consecuencias.

El defensor aplaudió de manera irónica al árbitro, con una sonrisa marcada, y luego dirigió su mirada hacia los palcos. Allí, mientras señalaba a Lobo Medina, realizó un gesto inequívoco: golpeó su puño contra la palma de la mano en reiteradas ocasiones, insinuando que el juez estaba “comprado”.

Lomónaco, al finalizar el partido, realizó gestos contra Luis Lobo Medina (FOTO: Diabólicos).

La escena remite a viejas polémicas que involucran al árbitro, incluyendo una actuación en 2021 que derivó en una denuncia judicial impulsada por el legislador Facundo Del Gaiso.

Lejos de bajar el tono, Lomónaco insistió con su actitud al momento de saludar al árbitro. Repitió los aplausos y volvió a señalarlo frente a los espectadores, en un gesto que generó preocupación inmediata en sus compañeros.

La intervención de sus compañeros y el riesgo de sanción

El primero en reaccionar fue Juan Fedorco, quien intentó contener la situación. Rápidamente lo empujó hacia el vestuario para evitar que el episodio escalara aún más y pudiera derivar en sanciones disciplinarias.

Sin embargo, la escena ya había quedado expuesta. Incluso, ante una cámara de ESPN, Lomónaco redobló la apuesta: “Grabá al árbitro, que fue la figura”, lanzó, alimentando la polémica.

Ahora, el Tribunal de Disciplina podría actuar de oficio, ya que este tipo de gestos suelen encuadrarse dentro de conductas antideportivas o agravios hacia la autoridad arbitral.

Quinteros también apuntó contra el arbitraje

El malestar en Independiente no se limitó al campo. En conferencia de prensa, el entrenador Gustavo Quinteros se sumó a las críticas, aunque desde un enfoque más discursivo.

“Hicimos el esfuerzo, pero enfrentamos a un rival que cortó constantemente el juego. Ganaron sin proponer, sin superarnos, y eso duele”, expresó el DT, marcando su descontento con el desarrollo del partido.

También cuestionó el rol del VAR, pese a que no hubo acciones revisables: “Revisamos la jugada previa y parecía offside, pero acá no te llaman. Si fuera para Independiente, te trazan la línea como quieren”.

Sin embargo, omitió que el reglamento impide revisar una acción anterior si ya se reinició el juego, como ocurrió en la jugada del segundo gol de Riestra, que fue completamente válida.

Un reclamo que expone un malestar más profundo

Más allá del episodio puntual, las declaraciones del técnico reflejan un descontento más amplio. Quinteros también apuntó contra el estilo de juego del rival y la permisividad arbitral: “No te dejan jugar. Permiten que se repitan faltas constantemente y no se protege el espectáculo”.

Incluso, al justificar cambios, dejó nuevas críticas implícitas hacia el arbitraje: “Saqué a Pérez Curci porque estaba amonestado… hay que tener cuidado. A Ávalos lo agarraban en el área y nada”, deslizó.

Un cierre caliente que puede traer consecuencias

La derrota de Independiente en el Torneo Apertura dejó una doble preocupación: el resultado deportivo y las posibles sanciones que podrían derivarse del comportamiento de sus jugadores.

El gesto de Kevin Lomónaco no solo expuso la bronca del momento, sino que también lo coloca bajo la lupa disciplinaria. En un torneo donde cada punto pesa, perder a un jugador por sanción podría ser un golpe aún más duro que la caída ante Riestra.