Racing vs Caracas por Copa Sudamericana: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Racing enfrentará uno de sus momentos más críticos de la temporada cuando visite a Caracas FC este miércoles por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. La Academia atraviesa una profunda crisis de resultados con cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, y deberá afrontar este compromiso sin Santiago Sosa y "Maravilla" Martínez, ambos lesionados.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing Club y Caracas FC, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing Club y Caracas FC?

El partido entre Racing Club y Caracas FC por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana se jugará este miércoles 29 de abril de 2026, a partir de las 19:00 horas (hora argentina) en el Estadio Olímpico de la UCV de Caracas. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de DGO+. El árbitro principal del partido será Andrés Matonte.

El elenco dirigido por Gustavo Costas llega a este compromiso en una situación sumamente delicada. Racing acumula tres puntos en el Grupo E tras una victoria ante Independiente Petrolero y una dolorosa derrota por 3-2 como local ante Botafogo en la segunda fecha, resultado que complicó seriamente sus aspiraciones de clasificación. Los de Avellaneda se ubican actualmente en la tercera posición del grupo, a un punto de los líderes Caracas y Botafogo, por lo que la necesidad de ganar es imperiosa para no quedar relegados. Este encuentro adquiere una relevancia especial considerando que salir segundo en el grupo no significa una eliminación directa, sino que clasifica a una instancia de playoff contra equipos que finalizan terceros en sus grupos de la Copa Libertadores.

La crisis deportiva que atraviesa la Academia se profundiza con cada partido. El conjunto albiceleste lleva cuatro encuentros consecutivos sin conocer la victoria, incluyendo competencias domésticas e internacionales. El último tropiezo fue el empate 1-1 ante Barracas Central en el Torneo Apertura, resultado que comprometió seriamente su clasificación a los octavos de final del certamen local, situación que ahora deberá definir en un partido con sabor a final ante Huracán.

Para colmo de males, Racing deberá afrontar este crucial encuentro sin dos de sus principales figuras. Santiago Sosa, capitán y pieza clave en el mediocampo, y Adrián "Maravilla" Martínez, goleador y referente del ataque, se perderán el partido por lesión. Estas ausencias representan un golpe durísimo para Gustavo Costas, quien además ve cuestionada su continuidad al frente del equipo debido a los magros resultados recientes. El plantel viajó al norte de Sudamérica con la obligación de revertir esta situación adversa y mantener vivas las esperanzas en el torneo que consagró al equipo como campeón en 2025.

Por su parte, Caracas FC atraviesa un momento completamente diferente en el plano internacional. El conjunto venezolano se mantiene invicto en la Copa Sudamericana con cuatro puntos producto de un valioso empate ante Botafogo en Brasil y una victoria contundente por 1-0 en casa frente a Independiente Petrolero. Los avileños comparten la cima del Grupo E junto al conjunto brasileño, por lo que una victoria ante Racing les permitiría despegarse en la tabla y dar un paso fundamental hacia la clasificación a los octavos de final.

Sin embargo, el panorama del Caracas en el ámbito local dista mucho de ser positivo. Tras no lograr la clasificación en el torneo doméstico, el club capitalino ha volcado todos sus esfuerzos en la Copa Sudamericana. Días atrás renunció el entrenador Fernando Aristeguieta debido a los malos resultados en la competencia local, y Henry Meléndez asumió las riendas del equipo. En su primer partido al mando, los avileños vencieron 2-1 a Rayo Zuliano, y ahora buscarán mantener su invicto continental ante un rival de jerarquía pero golpeado anímicamente.

Formaciones probables de Caracas FC y Racing Club

En Racing, Gustavo Costas recupera para este encuentro a dos jugadores importantes que estaban suspendidos para el Torneo Apertura. Agustín García Basso regresaría al lateral izquierdo de la defensa, mientras que Marcos Rojo podría volver a la zaga central en lugar de Franco Pardo. Estas incorporaciones representan un alivio para un plantel que necesita toda la jerarquía disponible para revertir la compleja situación que atraviesa.

Sin embargo, el verdadero dolor de cabeza para Costas será suplir las ausencias de Santiago Sosa y Adrián "Maravilla" Martínez. En el último partido ante Barracas Central, el entrenador había vuelto a utilizar a Sosa como líbero en un esquema de tres defensores centrales, pero sin el capitán disponible, Racing volvería a la línea de cuatro defensores con Bruno Zuculini ocupando su lugar como volante central. En la delantera, el chileno Damián Pizarro sería el encargado de reemplazar a Maravilla Martínez, aunque el jugador trasandino no ha logrado convencer desde su llegada al club. Santiago Solari y Tomás Conechny serían los encargados de acompañar a Pizarro por los costados del ataque.

Por el lado de Caracas, Henry Meléndez se inclinaría por repetir el mismo once titular que se impuso ante Rayo Zuliano por 2-1 en el plano local, en lo que fue su primer encuentro como entrenador del conjunto avileño. Esta decisión refleja la confianza del técnico en mantener la base del equipo que le dio la victoria en su debut oficial al frente del plantel.

El único cambio obligado en la alineación venezolana será en la defensa central. Francisco La Mantia está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que en su lugar jugaría Jesús Quintero. Las principales armas ofensivas del Caracas serán el delantero paraguayo Adrián Fernández como referencia de área y Michael Covea operando como mediapunta, dos jugadores que han demostrado buen nivel en las primeras fechas del certamen continental y que buscarán aprovechar el momento de fragilidad del rival.

Probable formación de Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Bruno Zuculini, Gonzalo Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Tomás Conechny, Damián Pizarro.

Probable formación de Caracas FC: Juan Vegas; Luigi Pagano, Jesús Quintero, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Wilfred Correa; Charly Vegas, Michael Covea, Robert Hernández; Adrián Fernández.

Caracas FC vs Racing Club: Ficha técnica