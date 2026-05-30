El Liverpool despide a Slot tras un año decepcionante

FOTO DE ARCHIVO: Premier League - Liverpool contra Brentford

El Liverpool se despidió de Arne Slot el sábado, después de que el ‌técnico holandés —que ganó ‌la Premier League en su primera temporada— no logró cumplir con las expectativas en una segunda temporada llena de altibajos en la que el equipo terminó quinto.

Slot, exentrenador del Feyenoord, sustituyó a Jürgen Klopp en 2024 y el ​neerlandés causó una ⁠gran impresión en su primera temporada, en ‌la que el Liverpool se proclamó ⁠campeón de la Premier League ⁠gracias a los 29 goles y 18 asistencias del delantero egipcio Mohamed Salah en la liga.

Sin ⁠embargo, su segunda temporada en el Liverpool ​pasó de ser una defensa del ‌título a una lucha ‌desesperada por la clasificación para la Liga ⁠de Campeones. El equipo no ganó ninguna copa nacional, lo que supuso un drástico fracaso para los campeones defensores.

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El Liverpool terminó la ​temporada en ‌quinta posición con 60 puntos, su peor registro desde la campaña 2015-16 y a 25 puntos del campeón, el Arsenal. El club dijo que había tenido que ⁠tomar la "difícil decisión" de separarse del técnico holandés.

"La contribución que Arne ha hecho al Liverpool FC durante el tiempo que ha estado con nosotros ha sido significativa, importante y —lo más importante de todo para los aficionados y para nosotros— exitosa", dijo ‌el Liverpool en un comunicado.

"Al mismo tiempo, hemos llegado colectivamente a la conclusión de que el cambio es necesario para que el club siga avanzando".

El Liverpool dijo que el proceso para nombrar ‌a un sucesor ya está en marcha, y medios de comunicación vinculan a Andoni Iraola con el ‌puesto después de ⁠que el español llevó al Bournemouth al sexto puesto de la liga, ​clasificándose así para la Europa League por primera vez.

(1 dólar = 0,7430 libras)

Con información de Reuters