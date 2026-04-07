Violencia de género: apuñaló a su pareja, hirió a su hija y se tiró de un puente

Otro hecho de violencia machista se registró en la Argentina, esta vez, en el partido bonaerense de Avellaneda. El acusado es Kevin Hernández (34), quien se cree que apuñaló a su pareja (32) e hirió a la hija de la joven. Tras el hecho, el agresor se arrojó de un puente de Acceso Sudeste. Ocurrió el jueves pasado por la noche en la localidad de Sarandí.

Actúa en la causa, cuya carátula es tentativa de femicidio, amenazas coactivas agravadas y privación ilegal de la libertad, la fiscal María Laura Carballal, titular de la Unidad Fiscal N°2 del Departamento Judicial Avellaneda - Lanús.

En este momento, la investigación está centrada en recabar imágenes de cámaras privadas y del Municipio que puedan ayudar a reconstruir todo el hecho. Las tareas de recolección están a cargo del Personal del Grupo Tácito (PET).

Según indicó Infobae, el ataque se produjo luego de festejar su aniversario en la localidad de Don Torcuato. Al finalizar dicha salida, se habría dado una fuerte discusión por celos y el hombre, según la propia reconstrucción de las dos víctimas, las obligó a subirse a su coche Chevrolet Corsa para trasladarse hacia el Acceso Sudeste altura Edison.

Una vez en el lugar, el atacante le exigió el celular a la mujer y, como ella se negó, empezó a apuñalarla con un cuchillo. La hija de la joven intervino en el enfrentamiento para evitar que su madre siga siendo lastimada y, por eso, resultó herida también. Minutos después, el hombre abandonó el lugar y tomó la decisión de quitarse la vida al arrojarse del puente Acceso Sudeste.

Cómo sigue la salud de la mujer apuñalada por su pareja en Avellaneda

Familiares y amigos de la joven informaron que se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda debido a la gravedad de las heridas que le dejó el atacante. En tanto, su hija evoluciona correctamente y, de hecho, en las últimas horas recibió el alta médica.