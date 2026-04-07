Ver Boca vs. Universidad Católica en vivo online en la Copa Libertadores por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Boca debuta por la copa tras el triunfo contra Talleres.

Boca visita este martes a las 21:30 a la Universidad Católica de Chile en lo que será su debut en la Copa Libertadores de América. El equipo de Claudio Úbeda busca extender su buen presente en el plano local en un encuentro que promete ser de exigencia ante el conjunto que dirige el argentino ex Independiente Daniel Garnero.

El conjunto Xeneize vuelve de forma oficial a disputar la fase de grupos del máximo certamen continental tras dos años de ausencia (en 2025 quedó afuera en fase 2 ante Alianza Lima, mientras que en 2024 no entró). Un largo período sin disputar el torneo para el seis veces campeón del campeonato, que busca volver a ser protagonista.

Por dónde ver a Boca contra la U Católica

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que lo correcto es hacerlo a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Boca y Universidad de Chile será transmitido por Telefé, Fox Sports y Disney +.

El equipo en el que piensa Úbeda

Úbeda no piensa guardar nada para lo que será el encuentro en Chile después de haber cambiado la defensa completa en el partido ante Talleres que ganó el Xeneize en Córdoba. Leandro Brey repite como titular ante la lesión de Agustín Marchesín, que está con un desgarro grado 3 y no podrá ser de la partida, mientras que la defensa estarán Weingandt, Di Lollo, Costa y Blanco.

Boca llega en alza.

En mitad de cancha vuelve al once inicial Leandro Paredes, después de lo que fue su semana con la Selección Argentina, mientras que se reincorpora también Santiago Ascacibar, para acompañar a Tomás Aranda y a Miton Delgado. Ceden sus lugares para ser opciones de recambio Ander Herrera y Tomás Belmonte. ¿La delantera? Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Lo que se le viene a Boca

El conjunto azul y oro tendrá por delante un calendario apretado en donde tendrá que enfrentar en primer lugar a la U Católica este martes. Cinco días después, recibirá en la Bombonera a Independiente, recibe la semana siguiente a Barcelona de Guayaquil y enfrenta a River en el Monumental, para cerrar la seguidilla con una vista a Belo Horizonte para enfrentar a Cruzeiro. Desafíos difíciles para un equipo que tendrá poco margen de error en un mes que definirá muchas cosas, al no tener aún asegurada la clasificación a los playoff en el Torneo Apertura.