Quini 6: resultados del domingo 5 de abril de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.362 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 5 de abril de 2026.

El sorteo 3.362 del Quini 6 se llevará a cabo este miércoles 5 de abril en Argentina. El popular juego de azar organizado por la Lotería de Santa Fe tiene millones de pesos en premios y se transmite por la TV Pública. Los números ganadores en todas sus modalidades son publicados en vivo por El Destape.

Además de la modalidad original de Tradicional, se sortearán La Segunda; la Revancha; Siempre Sale y Premio Extra con sus respectivos premios. Para esta edición, el pozo acumulado es de $4.750 millones.

¿Qué números salieron en el Quini 6 de anoche?

Tradicional : 34 - 22 - 20 - 29 - 43 - 27

: 34 - 22 - 20 - 29 - 43 - 27 La Segunda: 32 - 39 - 20 - 30 - 41 - 19

32 - 39 - 20 - 30 - 41 - 19 La Revancha : 06 - 36 - 33 - 29 - 13 - 17

: 06 - 36 - 33 - 29 - 13 - 17 Siempre Sale: 07 - 12 - 06 - 08 - 35 - 41

07 - 12 - 06 - 08 - 35 - 41 Premio extra: 34 - 22 - 20 - 29 - 43 - 27 - 32 - 39 - 30 - 41 - 19 - 06 - 36 - 33 - 13 - 17

Para esta edición, el pozo acumulado es de $4.750 millones.

Qué días se sortea el Quini 6 y dónde verlo

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.

Además de la TV Pública, podés seguir el sorteo por Telefe Santa Fe, Canal RTS para la Provincia de Santa Fe, Canal 9 (Paraná), AR12 y LT9 Radio Brigadier López y el canal de YouTube de la Lotería de la provincia de Santa Fe.

Cuánto cuesta el Quini 6