5 consejos para comprar productos electrónicos usados o "reacondicionados"

Si elegís bien, la experiencia puede ser muy similar a comprar un equipo nuevo.

Comprar productos electrónicos usados o reacondicionados puede ser una gran forma de ahorrar plata y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental. Según explica WIRED, gran parte de la huella de carbono de los dispositivos proviene de su fabricación, por lo que extender su vida útil es una decisión más sustentable. Además, si elegís bien, la experiencia puede ser muy similar a comprar un equipo nuevo.

Sin embargo, no todo lo “reacondicionado” es igual. El término no tiene una definición legal clara: puede referirse a un producto simplemente revisado, limpiado o reparado, pero también a uno con desgaste importante. Por eso, entender qué estás comprando y quién lo vende es clave para evitar malas experiencias.

Un producto reacondicionado suele haber sido probado y, en algunos casos, reparado antes de volver al mercado. Puede incluir desde dispositivos casi sin uso (como los de “caja abierta”) hasta otros con señales visibles de desgaste. La única forma de saberlo con certeza es leer bien la descripción y las condiciones del vendedor.

En qué fijarse antes de comprar

Antes de decidirte, hay varios puntos clave que conviene revisar:

Actualizaciones de software: especialmente en celulares y laptops, es importante saber cuántos años más de soporte tendrá.

especialmente en celulares y laptops, es importante saber cuántos años más de soporte tendrá. Estado de la batería: un factor crítico en dispositivos usados.

un factor crítico en dispositivos usados. Condición estética y funcional: verificar si tiene golpes, rayones o fallas.

verificar si tiene golpes, rayones o fallas. Accesorios incluidos: cargadores, cables o caja original.

cargadores, cables o caja original. Garantía y devoluciones: cuanto más claras y extensas, mejor.

También se recomienda usar tarjeta de crédito para tener mayor protección ante posibles reclamos y evitar intermediarios poco confiables.

El ahorro puede ser significativo, pero la clave está en verificar cada detalle antes de pagar.

Dónde conviene comprar

Hay distintas opciones según el nivel de riesgo que estés dispuesto a asumir:

Fabricantes oficiales: suelen ofrecer equipos certificados con garantía (aunque con menor descuento).

suelen ofrecer equipos certificados con garantía (aunque con menor descuento). Grandes tiendas: plataformas como Amazon o Walmart tienen secciones de reacondicionados.

plataformas como Amazon o Walmart tienen secciones de reacondicionados. Especialistas: empresas dedicadas a reacondicionar productos con estándares más altos.

empresas dedicadas a reacondicionar productos con estándares más altos. Particulares: suelen tener los precios más bajos, pero también el mayor riesgo.

Qué hacer después de la compra

Una vez que recibís el producto, lo ideal es probarlo de inmediato, revisar que funcione correctamente y conservar el embalaje por si necesitás devolverlo. También conviene limpiarlo y asegurarte de que no queden datos del usuario anterior.

En resumen, comprar tecnología usada o reacondicionada puede ser una excelente decisión si se hace con información y precaución: el ahorro puede ser significativo, pero la clave está en verificar cada detalle antes de pagar.