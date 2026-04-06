Colapinto corrió por primera vez en Mónaco: el video del entrenamiento que generó furor

Colapinto no competirá hasta mayo.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán generaron toda una zona de riesgo por Oriente Medio, lo que llevó a la cancelación de varios eventos deportivos, entre ellos las dos fechas de la Fórmula 1 que estaban programadas para este mes. Tal es así que los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita fueron descartados del calendario y los directivos de la máxima categoría confirmaron que no tendrán reemplazo.

Por lo tanto, el campeonato perdió dos fechas, algo que a la F1 le viene bien para revisar el reglamento técnico que tan discutido fue en el inicio de la temporada, pero deja a varios pilotos a la deriva. De hecho, Franco Colapinto armó la exhibición para correr en Buenos Aires con el Lotus E20 el próximo 26 de abril, pero no tiene más actividades que eso, tener reuniones con Alpine y mantenerse en forma.

Justamente este último aspecto fue captado este fin de semana, cuando el piloto argentino fue filmado mientras corría por las calles que conforman el Circuito de Mónaco, donde la máxima categoría aterrizará en junio para la sexta fecha. A través de las redes sociales, se hizo viral el video de Colapinto corriendo por el trazado monegasco, donde competirá por segunda vez después del decimotercer lugar del año pasado con el A525.

En concreto, el video muestra a Franco justo en la curva previa al ingreso al túnel, una de las zonas más características del mítico circuito. Cabe mencionar que no es tan llamativo ver al argentino en Mónaco, puesto que tiene su residencia en el Principado al igual que pilotos de la talla de Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris y Charles Leclerc, quien nació ahí.

De hecho, Mónaco es el hogar de casi la mitad de la grilla de la F1, puesto que los pilotos se ven atraídos por beneficios impositivos, seguridad y un buen entorno e intimidad, además de un clima ideal para practicar al aire libre. Incluso varios dirigentes tienen su domicilio en el Principado, algo que se justifica por las relaciones de poder que se establecen, algo que también consideran algunos pilotos que buscan cambiar ciertos aspectos de la competencia.

El argentino suma un punto en el campeonato.

¿Cuándo corre Colapinto?

Sin actividad este mes, la Fórmula 1 volverá en el fin de semana del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, que se disputará en el Circuito Internacional de Miami. Allí, Colapinto afrontará la segunda sprint de la temporada, además de que necesitará mejorar sus tiempos en la clasificación, el punto débil que condicionó sus resultados en las carreras disputadas hasta el momento en lo que va del año.