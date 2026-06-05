De qué trata y reparto de "Las cuatro estaciones", la serie de 8 capítulos para ver el fin de semana en Netflix

"Las cuatro estaciones" estrena su segunda temporada. (Crédito de foto: Netflix)

La comedia dramática Las cuatro estaciones, llega a su segunda temporada en Netflix. La serie se ha consolidado como uno de los grandes aciertos televisivos de la temporada al abordar con ingenio y madurez las crisis de la mediana edad. Creada por Tina Fey, Lang Fisher y Tracey Wigfield, la producción adapta la famosa película homónima de 1981 dirigida por Alan Alda.

La historia sigue a un grupo de matrimonios amigos de toda la vida que comparten vacaciones a lo largo de los diferentes ciclos del año. Tras una exitosa primera entrega, la serie estrena la segunda, cuyos ocho episodios ya están disponibles para reactivar los conflictos de este particular círculo social.

Tensiones, viajes y duelos en la segunda temporada

La trama de la segunda temporada retoma los hilos exactos tras el trágico desenlace del año anterior, obligando al grupo a lidiar con el luto mientras intentan sostener su tradición de viajar juntos en primavera, verano, otoño e invierno. A lo largo de sus episodios, la narrativa se traslada a escenarios tan diversos como los Alpes italianos o la costa de Nueva Jersey, funcionando como un contenedor de confesiones, secretos de alcoba y la siempre compleja reconfiguración de la soltería y los nuevos romances en la madurez.

El elenco principal equilibra la comedia ácida con una profunda carga emocional a través de los siguientes personajes:

Tina Fey (Kate): una mujer analítica y el pilar organizativo del grupo, quien sufre sus propios desgastes matrimoniales.

Will Forte (Jack): esposo de Kate, un hombre torpe de buen corazón que suele verse atrapado ante la lealtad a sus amigos.

Kerri Kenney-Silver (Anne): la reciente viuda que atraviesa un doloroso proceso de duelo.

Elenco de "Las cuatro estaciones". (Crédito de foto: Netflix)

Colman Domingo (Danny): un perfeccionista que oculta sus problemas de salud para no alterar la dinámica del grupo.

Marco Calvani (Claude): el comprensivo esposo de Danny, quien aporta el cable a tierra emocional.

Erika Henningsen (Ginny): la pareja mucho más joven de Nick, ahora embarazada, que crea fuertes tensiones generacionales.

¿Habrá tercera temporada y vuelve Steve Carell?

El equipo creativo ha manifestado su deseo de expandir la historia, y el cierre de la entrega actual deja abiertos varios frentes narrativos que justificarían una renovación. Aunque Netflix todavía no ha confirmado de manera oficial una tercera temporada, el éxito de audiencia en los primeros días de lanzamiento apunta a que el anuncio es inminente.

Respecto a Steve Carell, cuyo personaje Nick falleció al final del primer ciclo, su sorpresiva aparición en la segunda tanda se dio mediante un aplaudido episodio de analepsis o flashback ambientado en el confinamiento. De concretarse los nuevos capítulos, el regreso del actor dependería estrictamente de recursos creativos similares, ya que su arco en el presente está definitivamente cerrado.