El desubicado comentario de Majul minutos después de enterarse de la muerte del Indio Solari..

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari a los 77 años, tras años de convivencia con la enfermedad de Parkinson, provocó una enorme conmoción en el mundo de la música y entre millones de fanáticos. Minutos después de enterarse de la noticia, el periodista Luis Majul lanzó un repudiable comentario sobre el artista en El Observador.

Al referirse al fallecimiento del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Majul sostuvo que debía realizarse "el homenaje correspondiente" al artista por su aporte a la música argentina.

Sin embargo, inmediatamente introdujo una consideración que no pasó inadvertida. "Hagámosle el homenaje correspondiente, pero no nos olvidemos que fue eje de múltiples controversias por el tipo de show que hacía y el poco cuidado que había", afirmó al aire.

El indio Solari falleció a los 77 años.

La opinión de Majul

Majul también intentó diferenciar la valoración artística de las posiciones personales o las supuestas polémicas vinculadas al músico. "Sin querer ofender a nadie, y menos en este día, yo lo que tomo del Indio Solari es su música. Y está bien. Y no me hace mal lo que dice", expresó y concluyó: "Cada uno hace lo que quiere con los artistas".

Lo llamativo no fue la declaración de Majul, sino que la hizo sin que pasara más de una hora desde que la noticia del fallecimiento de Solari tomó conocimiento público. A pesar de los dichos del periodista, en la mesa destacaron el arte del histórico músico.